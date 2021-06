Sondaggi politici/ Lega scende al 21,5%, testa a testa Pd-FdI. Italia Viva al 2%

Dopo aver analizzato i dati in vista delle prossime elezioni amministrative, è tempo di passare ai sondaggi politici sulle intenzioni di voto di Piepoli per Rainews24. In vetta alla classifica troviamo ancora la Lega, che deve fare i conti con un ribasso: il Carroccio di Matteo Salvini passa dal 22% al 21,5%. Partito Democratico e Fratelli d’Italia si giocano il secondo posto: i dem sono al 19%, il partito di Giorgia Meloni al 18%.

I sondaggi politici di Piepoli quotano il Movimento 5 Stelle al 17,5%, stabile rispetto alla precedente rilevazione, mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi si attesta al 7%. Buon balzo in avanti per Azione di Carlo Calenda, che sale al 3,5%, mentre Liberi e Uguali è al 2,5%. Italia Viva di Matteo Renzi perde mezzo punto percentuale e scende al 2%. Stessa percentuale per +Europa, che registra una crescita dello 0,5%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI IPSOS

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì. L’istituto di Nando Pagnoncelli ha fatto il punto della situazione sulla riforma della giustizia, in particolare sul gradimento della magistratura: solo il 39% degli italiani ha fiducia nella giustizia. Una percentuale decisamente inferiore al 68% registrato nel 2010. I sondaggi politici di Ipsos hanno poi provato a indagare i motivi di questa sfiducia: per il 24% è legata ai tempi della giustizia troppo lunghi, mentre per il 18% una parte dei magistrati è politicizzata. Per il 17%, invece, una parte dei magistrati è corrotta, mentre per il 16% le sentenze sono spesso discutibili. Per un italiano su dieci, il 10%, è in atto una campagna denigratoria nei confronti della giustizia. Il restante 15% ha citato altri motivi, non sa o non indica.

