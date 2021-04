Sondaggi politici/ Lega scende al 22%, Pd +3,1%. FdI stacca il M5s

Bene Letta e Meloni, giù Salvini e Berlusconi: questo un primo bilancio dei sondaggi politici di Euromedia Research per Porta a Porta. L’istituto di Alessandra Ghisleri ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto e la Lega si conferma primo partito d’Italia: il Carroccio deve fare i conti con un calo dello 0,7% e si attesta al 22%. Partito Democratico rigenerato dopo il cambio alla segreteria: i dem passano dal 16,3% al 19,4%.

I sondaggi politici di Euromedia Research segnalato un nuovo rialzo per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna l’1,1% ed è quotato al 17,6%. Nessuna novità per il Movimento 5 Stelle: i grillini restano stabili al 17,4%. Forza Italia passa dal 7,6% al 7,2%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Calenda al 3,8% (-0,5%), Liberi e Uguali al 2,8% (-0,7%), Italia Viva di Renzi al 2,5% (-0,2%). Infine troviamo Federazione dei Verdi – Europa Verde all’1,7% (-0,7%), +Europa all’1,5% (+0,4%) e altri partiti di Centrodestra allo 0,8% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: CENTRODESTRA AL 47,6%

I sondaggi politici di Euromedia Research quotano la coalizione di Centrodestra al 47,6%, ad un passo dall’ambita soglia del 50%, mentre la coalizione di Centrosinistra non va oltre il 39,6%. «La cura di Enrico Letta sta galvanizzando gli elettori del Pd, mentre gli elettori del Movimento 5 Stelle credono al progetto di Conte. Il Centrodestra non perde voti: i consensi persi dalla Lega vengono recuperati da FdI», l’analisi di Alessandra Ghisleri. I sondaggi politici di Euromedia Research hanno poi fatto il punto della situazione sui ristori: quasi sette intervistati su dieci hanno ricevuto i sostegni dallo Stato, mentre il 30,5% li ha richiesti ma ancora non ha ricevuto nulla. C’è grande frammentazione nel giudizio sui ristori: il 18% li definisce ottimi, il 22,8% sufficienti, il 28,7% insufficienti.

