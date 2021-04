Sondaggi politici/ Lega scende al 22,3%, FdI +0,3%, Italia Viva flop: è al 2,5%

Dopo aver analizzato i dati di EMG, è tempo di andare a conoscere la nuova supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi. Qualche novità degna di nota tra i principali partiti: calo generalizzato per l’area di governo, mentre la Meloni guadagna consensi. La Lega si conferma primo partito del Paese, ma perde lo 0,1%: il Carroccio si attesta al 22,3%. Va meglio al Partito Democratico: i dem passano dal 18,8% al 18,9%.

Mario Adinolfi: "Ddl Zan è morto"/ "Tema divisivo rischia di aprire crisi Governo"

Come dicevamo, la supermedia dei sondaggi politici di Youtrend segnala il rialzo di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% e si porta al 17,7%. Il Movimento 5 Stelle perde lo 0,3% e scende al 16,7%, mentre Forza Italia passa dal 7,7% al 7,6%. Brutte notizie per Calenda e Renzi: Azione scende al 3,2% (-0,3%), mentre Italia Viva crolla al 2,5% (-0,6%). Chiudono la classifica Sinistra Italiana al 2,3% (=), Verdi all’1,8% (=), Articolo 1 – MDP all’1,4% (-0,1%) e +Europa all’1,3% (-0,2%).

Conte “col mio Governo porti mai chiusi”/ Realtà "alternativa" per allearsi con Letta

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI DEMOPOLIS

Archiviate le intenzioni di voto, passiamo ai sondaggi politici di Demopolis sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come evidenziato dal celebre istituto, tra gli ambiti di intervento più apprezzati troviamo la Salute con i servizi sanitari sul territorio e la telemedicina (56%), la trasformazione digitale (43%), la rivoluzione verde e la transizione ecologica (40%), le infrastrutture per la mobilità (39%), l’istruzione e la ricerca (38%) e infine le politiche di inclusione e coesione sociale (35%). Dato importante è quello legato alla riforma della giustizia, la più urgente per il 54% degli intervistati. Anche la riforma della PA vanta un alto consenso, con il 41%. Ma che aspettative hanno gli italiani sul Recovery Fund? C’è grande divisione: per il 40% le risorse non saranno spese bene e nei tempi giusti per fare ripartire l’Italia, di parere contrario il 38%. Il 22% ha preferito non rispondere al quesito.

LEGGI ANCHE:

Carlo Calenda/ "Recovery Draghi migliore di quello di Conte": poi lite con Travaglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA