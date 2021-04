Sondaggi politici/ Lega scende al 22,6%, Pd sale al 18,5%. Boom FdI: è al 18%

Qualche movimento degno di nota nei sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire. Non si registrano novità per quanto riguarda la classifica, ma il peso dei partiti varia anche significativamente. È il caso della Lega: il partito di Matteo Salvini resta primo partito del Paese ma perde lo 0,6%, attestandosi al 22,6%. Al secondo posto troviamo il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta passano dal 18,3% al 18,5%.

Continua il percorso di crescita di Fratelli d’Italia: secondo i sondaggi politici di Tecnè, il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e si porta al 18%. Buono score anche per il Movimento 5 Stelle: i grillini salgono al 16,3%, +0,2% rispetto alla precedente rilevazione. Forza Italia scende al 10,1% (-0,2%), mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione al 3% (-0,1%), Italia Viva al 2,1% (-0,1%), Sinistra Italiana all’1,9% (+0,2) e Verdi all’1,7% (+0,1%). Infine spazio a Articolo 1 all’1,5% (-0,1%) e +Europa all’1,2% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU GOVERNO, RESTRIZIONI E SCUOLA

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici grazie ai dati di Emg per Agorà. L’istituto ha chiesto agli italiani un giudizio sulle misure restrittive sancite dal governo, ovvero niente zona gialla fino al 30 aprile 2021: il 50% è d’accordo con questa linea, mentre il 46% è di parere contrario. Il restante 4% ha preferito non rispondere. Passiamo poi alla scuola, con il via libera al rientro anche in zona rossa per materne e primarie dopo Pasqua: il 54% è d’accordo, mentre il 41% no. Il restante 5% non ha risposto al quesito. Infine, i sondaggi politici sul governo guidato da Mario Draghi: il 41% ha fiducia nell’esecutivo (+1%), mentre il 49% no. Il restante 10% non ha espresso un’opinione.

