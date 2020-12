Sondaggi politici/ Lega scende al 23,4%, Pd accorcia. 64,3% promuove lockdown Natale

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di SWG per Tg La7, registrati importanti variazioni nelle intenzioni di voto degli italiani. Al primo posto troviamo ancora la Lega, che deve però fare i conti con un drastico calo: -0,5%, Carroccio quotato al 23,4%. In recupero il Partito Democratico: i dem guadagnano lo 0,3% in una settimana e si attestano al 20,4%. La distanza tra i primi due partiti è oggi del 3%. In lieve calo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni passa dal 16,8% al 16,7%.

Continua il periodo per il Movimento 5 Stelle: i pentastellati perdono lo 0,5% e scendono al 14,3%. Buon balzo in avanti per Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi passa dal 5,9% al 6,3%. Piccolo passo indietro per Azione: il movimento di Carlo Calenda perde lo 0,1% e si attesta al 3,7%. Sinistra Italiana passa dal 3,3% al 3,6%, mentre Renzi scende sotto il 3%: Italia Viva passa dal 3,1% al 2,8%. Troviamo infine +Europa al 2,4% (+0,3%), Verdi al 2% (-0,1%), Cambiamo all’1,2% (+0,2%).

SONDAGGI POLITICI: 64,3% FAVOREVOLE A ZONA ROSSA A NATALE

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Tecnè per l’Agenzia Dire. L’istituto ha chiesto agli italiani un giudizio sulle misure predisposte dal Governo per questo periodo natalizio: ricordiamo che l’esecutivo ha optato per un mix di zona rossa e zona arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021. Ebbene: il 64,3% si è detto favorevole alla zona rossa per le festività, mentre il 27,9% si è detto contrario. La percentuale dei favorevoli sale all’81,7% tra gli elettori dei partiti di maggioranza.

I sondaggi politici di Tecnè per l’Agenzia Dire ha poi chiesto un giudizio sulla tenuta del Governo, considerando le frizioni delle ultime settimane. L’istituto ha domandato agli intervistati un commento sull’ipotesi di un rimpasto di Governo con Renzi ministro: per il 24,9% il Governo sarebbe più forte e ne gioverebbe la stabilità e l’azione, mentre per il 60,8% non cambierebbe nulla o addirittura sarebbe peggio.

