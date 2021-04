Sondaggi politici/ Lega scende al 23,5%, Pd al 18,8%. Draghi, fiducia -2,7%

Dopo aver analizzato i dati di Ipsos, è tempo di andare a conoscere i sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita. Partiamo dalle intenzioni di voto: in vetta alla classifica troviamo ancora la Lega, che però passa dal 24,1% al 23,5%. Subito dietro troviamo il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta guadagnano lo 0,3% e si attestano al 18,8%.

Anche Fratelli d’Italia sale dello 0,3%, ora il partito guidato da Giorgia Meloni è quotato al 16,8%. Bene anche il Movimento 5 Stelle: i grillini passano dal 15,5% al 16%. Quinta forza del Paese si conferma Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi perdono lo 0,4% e sono dati al 6,5%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,7% (-0,1%), Sinistra al 3,6% (=) e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,7% (-0,1%). Infine troviamo Europa Verde al 2% (-0,1%), +Europa all’1,6% (-0,1%) e Cambiamo! all’1,5% (=).

SONDAGGI POLITICI: GRADIMENTO GOVERNO E LEADER

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici di Index Research e accendiamo i riflettori sul governo: la fiducia nei confronti dell’esecutivo scende dal 46,1% al 44,5%, -1,6%. Ancora più netto il ribasso per il premier Mario Draghi: il livello di fiducia è al 60%, -2,7% rispetto al 25 marzo. Passiamo adesso ai sondaggi politici sul gradimento dei leader e non mancano le sorprese. In vetta alla classifica troviamo Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, entrambi al 36%. Enrico Letta del Partito Democratico è al 33%, segue poi Matteo Salvini al 29%. Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle è al 19%, tallonato da Silvio Berlusconi di Forza Italia al 17%. Infine troviamo Carlo Calenda di Azione al 18% e Matteo Renzi di Italia Viva all’11%.

