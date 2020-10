Sondaggi politici/ Lega scende al 24,1%, Pd al 20,4%. Fratelli d’Italia stacca il M5s

Salvini in flessione, Pd e FdI in crescita: questo un estremo riassunto dei sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire. La Lega si conferma primo partito d’Italia, ma deve fare i conti con un ribasso: il Carroccio passa dal 24,4% al 24,1%, perdendo lo 0,3%. Come dicevamo, il Partito Democratico aumenta i consensi: dem dal 20,2% al 20,4%. Continua la crescita di Fratelli d’Italia, che ha ormai staccato il M5s: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,4% e si porta al 16,7%. Il Movimento 5 Stelle, invece, perde terreno: grillini quotati al 15,5%, -0,3% rispetto all’ultima rilevazione. Non arrivano buone notizie per Forza Italia: gli azzurri passano dall’8,4% all’8%. Ottimo passo in avanti per Italia Viva: il partito di Matteo Renzi cresce dello 0,8% e si attesta al 3,3%. Lieve rialzo anche per La Sinistra, al 3,2% (+0,1%), mentre Azione passa dal 2,5% al 2,4%. Infine, troviamo +Europa all’1,9% (-0,1%) e i Verdi all’1,5% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: CRESCE LA FIDUCIA NEL GOVERNO

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici e grazie alle rilevazioni di Tecnè per l’agenzia Dire accendiamo i riflettori sulla fiducia degli italiani nei confronti del Governo. L’esecutivo giallorosso può essere soddisfatto: cresce del 3,9% la percentuale di italiani che dicono di nutrire fiducia, per un totale del 34,5%. In ribasso, invece, la percentuale di quelli che non hanno fiducia nel Governo Conte-bis: il dato passa dal 64,2% al 60,9%. Il restante 4,6% ha preferito non rispondere al quesito.

Infine, torniamo sui sondaggi politici di Termometro Politico per Coffee Break e valutiamo il pensiero degli italiani su un possibile nuovo lockdown. Nel corso delle ultime settimane è stato registrato un nuovo aumento di casi positivi, ma la maggioranza degli intervistati non crede a una seconda chiusura totale: il 48,2% la ritiene improbabile, il 12,2% la ritiene impossibile. In pochi, il 3,8%, credono che il lockdown ci sarà sicuramente, mentre il 31,4% lo ritiene probabile.

