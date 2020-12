Sondaggi politici/ Lega scende al 24,3%, Pd +0,6%. Governo: 29% chiede nuove elezioni

Ottimo balzo in avanti del Partito Democratico, mentre il Centrodestra fa un piccolo passo indietro: questo un primo bilancio dei sondaggi politici di SWG per Tg La 7. Secondo i dati in possesso dell’istituto, la Lega perde terreno: il Carroccio di Matteo Salvini passa dal 24,4% al 24,3% in una settimana. Attenzione, come dicevamo, alla crescita del Pd di Nicola Zingaretti: i dem guadagnano lo 0,6% in sette giorni e si attestano al 20,4%. Fratelli d’Italia resta stabile al 16,4%, mentre il Movimento 5 Stelle prosegue il crollo verticale: i pentastellati perdono lo 0,3% e sono oggi quotati al 14,7%. Nessuna novità invece per Forza Italia, che resta al 6,2%. Buone notizie per Sinistra italiana/Mdp Art. 1: in rialzo dello 0,1%, è al 3,5%. Azione e Italia Viva sono più vicini: il partito di Carlo Calenda è al 3,4% (-0,1%), quello di Matteo Renzi è al 3,2% (+0,2%). Infine troviamo +Europa al 2,2% (+0,1%), i Verdi al 2% (-0,2%), Cambiamo! all’1% (-0,2%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU GOVERNO E VACCINO

I sondaggi politici di SWG per Tg La 7 hanno poi fatto il punto della situazione sulle prospettive del Governo, considerando le tensioni degli ultimi giorni e i continui scontri tra partiti di maggioranza. Per il 34% bisogna andare avanti con questo governo nonostante le difficoltà, mentre per il 29% si deve andare ad elezioni nella prossima primavera. Per il 14% è necessario dare vita ad un nuovo governo di unità nazionale, mentre per il 6% occorre fare un rimpasto di Governo. Il restante 17% ha preferito non rispondere.

Chiudiamo questo viaggio nel mondo dei sondaggi politici grazie ai dati di EMG Acqua per Agorà a proposito del dossier vaccino Covid. Da mettere in risalto la grande frammentazione sul tema: se il vaccino fosse disponibile oggi, il 34% lo farebbe senza esitazioni, un altro 34% aspetterebbe qualche mese, mentre il 29% non lo farebbe. Il restante 3% ha preferito non rispondere al quesito.

