Sondaggi politici/ Lega scende al 24,7%, +0,8% M5s “grazie” a Conte

Salvini in calo, Meloni inarrestabile e M5s in crescita: questo un estremo riassunto dei sondaggi politici di Tecnè per Quarta Repubblica. Le rilevazioni di voto del celebre istituto quotano la Lega al 24,7%: il Carroccio arretra ancora e perde lo 0,9%. Il Partito Democratico si attesta al 20,1%, -0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Come dicevamo, Fratelli d’Italia continua a crescere: 16,1%, +0,3%. Movimento 5 Stelle al 15,6%, balzo dello 0,8%: una performance legata al successo ottenuto al premier Conte al Consiglio Ue sul Recovery Fund.

Forza Italia resta stabile all’8,2%, mentre La Sinistra scavalca sia Calenda che Renzi: 2,9%, con un +0,4%. Azione e Italia Viva sono appaiati al 2,7%, mentre +Europa torna al 2% con un aumento dello 0,3%. I Verdi scendono all’1,6%. Gli altri partiti rappresentano il 3,4% dell’elettorato italiano.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL RECOVERY FUND

I sondaggi politici di Tecnè per Quarta Repubblica quotano l’affluenza al 57%, mentre è assai rilevate la percentuale di astenuti e incerti: 43%: più di quattro italiani su dieci. In caso di voto anticipato, il Centrodestra sarebbe al 49%, ad un passo dalla soglia del 50%, mentre le forze di maggioranza (esclusa Italia Viva) non arriverebbe al 40%.

Passiamo ai sondaggi politici dell’Istituto Demopolis sul Recovery Fund, che rispecchiano un po’ le recenti rilevazioni di Ipsos per il Corriere della Sera. Buone notizie per il Governo: il 70% ritiene positivo l’accordo europeo raggiunto dall’esecutivo italiano. Il 19% lo giudica negativo, mentre il restante 11% ha preferito non rispondere al quesito. In risalita il consenso nei confronti del Governo: 56%, +5% rispetto a giugno ma ancora distante 4% rispetto al picco di marzo. Resta comunque

© RIPRODUZIONE RISERVATA