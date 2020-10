Sondaggi politici/ Lega scende al 26%, Pd al 21,5%. Il 57% non ha fiducia in Conte

Salvini perde consensi, il Pd è in crescita esponenziale e prosegue la sfida tra M5s e Meloni: questo un primo riassunto dei sondaggi politici di Termometro Politico. Le rilevazioni dell’istituto vedono ancora la Lega come primo partito d’Italia, ma ancora in calo: il Carroccio si attesta al 26%. Ancora buone notizie invece per il Partito Democratico, quotato oggi al 21,5%, a -4,5% dai leghisti. A differenza di altre rilevazioni, i sondaggi politici di TP vedono il Movimento 5 Stelle sopra Fratelli d’Italia: i pentastellati sono al 14,8%, mentre il partito di Giorgia Meloni è al 14,3%. Torna a salire Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi si attesta al 6%. Altrettante buone notizie per Azione di Carlo Calenda, che sale al 3,5% e stacca Italia Viva. Il soggetto politico di Matteo Renzi non va oltre il 2,6%. Infine, troviamo Italexit all’1,8%, i Verdi all’1,5%, +Europa all’1,4% e Partito Comunista all’1%.

SONDAGGI POLITICI: IL 57% NON HA FIDUCIA IN CONTE

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici grazie ai dati di Termometro Politico ed è tempo di andare a valutare il giudizio degli italiani sull’operato del premier Giuseppe Conte. Ebbene: il 57% degli intervistati dichiara di non avere fiducia nel presidente del Consiglio. Per la precisione, l’8,9% ha poca fiducia, mentre il 48,1% per nulla. Il 42,4% esprime invece un giudizio positivo: il 21,2% ha molta fiducia, la stessa percentuale ne ha abbastanza. Il restante 0,9% ha preferito non rispondere al quesito.

Infine, una riflessione su uno dei temi più chiacchierati nell’ultimo periodo, ovvero l’obbligo di mascherina all’aperto. Cosa ne pensano gli italiani delle possibili multe salate? Il 36,6% si dice favorevole perché è necessaria per il rispetto del provvedimento, mentre il 27% dichiara di essere a favore dell’obbligo di mascherina all’aperto ma non a sanzioni eccessive. Il 35,4% invece afferma di essere contrario sia al provvedimento che alla sanzione. Il restante 1% ha preferito non rispondere al quesito.

