SONDAGGI POLITICI/ Lega scende al 31%, centrodestra al 50%: Pd 21% e M5s…

Sondaggi politici molto interessanti in una fase in cui le fibrillazioni interne al M5s e quelle derivate dalla mancata alleanza con il Pd alle prossime elezioni regionali rischiano di sortire un “terremoto” in grado di far precipitare il Paese a nuove elezioni. Stando ai numeri dell’istituto Ixè, se si votasse oggi, la Lega di Matteo Salvini sarebbe il primo partito con il 31,9%. C’è però da registrare un calo dello 0,7% per il Carroccio rispetto ad una settimana fa. Chi invece cresce, seppur di poco, è il Partito Democratico: l’aumento dello 0,2% che porta i dem al 21,2% convincerà il segretario Nicola Zingaretti ad un’accelerazione verso le urne? Di certo in caso di elezioni anticipate pagherebbe dazio il MoVimento 5 Stelle, precipitato al 16,3% (stabile nell’ultima settimana) e praticamente dimezzato nei suoi consensi rispetto alle Politiche del 4 marzo 2018.

SONDAGGI POLITICI: PERICOLO CALENDA PER RENZI

Da osservare con attenzione anche i sondaggi relativi alle altre formazioni di centro-destra, soprattutto se non dovesse trovarsi un accordo per la modifica dell’attuale legge elettorale. Continua il momento d’oro di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni sfiora il 10% fermandosi al 9,9%, ormai ad un passo dal suo record storico. In ripresa anche Forza Italia di Silvio Berlusconi al 7,5%. Se a questi voti si aggiunge anche lo 0,7% di Cambiamo! di Giovanni Toti il centrodestra raggiunge esattamente il 50% dei consensi. Nell’altra metà campo, quella del centrosinistra, lieve aumento anche per Italia Viva di Matteo Renzi, che si porta al 4,6%. L’ex premier, però, nelle prossime settimane dovrà guardarsi dal nuovo soggetto politico di Carlo Calenda, Azione!, indiziato di “pescare” nello stesso bacino elettorale.

