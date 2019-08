Sondaggi politici/ Lega sfiora il 40%, M5s flop al 15%. I seggi in caso di elezioni..

Con la crisi di Governo è sempre più in voga l’ipotesi elezioni anticipate, per questo motivo i sondaggi politici elettorali sono più importanti che mai. Come vi abbiamo riportato, la Lega di Matteo Salvini è saldamente al primo partito: a confermarlo è il sondaggio effettuato dall’istituto di Renato Mannheimer per Affaritaliani, che stima il Carroccio tra il 37 ed il 40 per cento. Segue il Partito Democratico che, dopo le Europee, continua la risalita dopo la batosta delle Politiche del 4 marzo 2018: i dem sono quotati tra il 24 ed il 25 per cento in caso di ritorno alle urne. Distanti dalla Lega ma nettamente sopra il Movimento 5 Stelle, la cui crisi sembra inarrestabile: il Movimento guidato da Luigi Di Maio potrebbe passare dal 17 ad una percentuale tra il 13 ed il 15 per cento. Possibile, secondo l’Istituto, il sorpasso di Giorgia Meloni su Silvio Berlusconi: Fratelli d’Italia è stimata 7 e l’8 per cento, Forza Italia tra il 6 e l’8.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, I SEGGI ALLA CAMERA

Le proiezioni Ipsos per il Corriere della Sera delineano un primo scenario in caso di elezioni anticipate: la nuova Camera avrebbe una maggioranza sovranista. Si tratterebbe infatti di un Parlamento molto diverso rispetto a quello attuale, con la Lega di Matteo Salvini che prenderebbe più del doppio dei seggi attuali: il Carroccio passerebbe dagli attuali 125 seggi a 297, ad un passo “dall’autosufficienza”. E il contributo di Fratelli d’Italia, altro partito in crescita, potrebbe fare la differenza: Lega e Fratelli d’Italia alla Camera toccherebbero quota 358 seggi. Il sondaggio Ipsos evidenzia inoltre che con Forza Italia l’asse sovranista raggiungerebbe quota 413. In crescita il Partito Democratico, passando dagli attuali 114 deputati (con +Europa) a 135, mentre il Movimento 5 Stelle farebbe i conti con una debacle incredibile: i grillini passerebbero dagli attuali 216 seggi a 122.

