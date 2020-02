Sondaggi politici/ Lega sopra il 33%, vola Pd: frena Meloni, crollo M5s al 13,9%

Gli ultimi sondaggi politici stilati da Swg per il consueto appuntamento del TgLa7 del lunedì sera mostrano una ripresa decisa della Lega di Matteo Salvini dopo la sconfitta nelle Elezioni Regionali in Emilia Romagna, vede volare il Pd con un prodigioso +2,2% in soli 7 giorni (complice la vittoria di Bonaccini) e invece frenano tanto Fratelli d’Italia quanto Italia Viva, mentre il crollo dei 5Stelle è sempre più pesante e raggiunge quota inferiore al 14%. Sondaggi “consueti” e attesi ma comunque importanti per confermare il trend della politica nei giorni convulsi del Coronavirus che hanno per un po’ allontanato i riflettori dai rapporti interni della politica. Il Governo si accinge a discutere ancora di prescrizione e concessioni Autostrade, con Renzi che “gioca” a fare l’ago della bilancia e l’accordo tra M5s e Pd che ancora non si chiude. Poi arrivano i dati dei sondaggi Swg e nelle segreterie di partito gli umori sono decisamente alterni: la Lega torna sopra il 33% con il 33,3% registrato da Salvini in recupero dopo le Regionali 2020, il Pd addirittura sale del 2,2% e torna a sfiorare il 20% (19,7% su scala nazionale) con Zingaretti che si rilancia aprendo nei prossimi mesi a temi “green” e alle Sardine.

SONDAGGI SWG (3 FEBBRAIO): RENZI ANCORA GIÙ, CROLLA LA SINISTRA

Chi va decisamente giù è il Movimento 5 Stelle che dopo le dimissioni di Di Maio e la batosta elettorale in Emilia e Calabria non vede crescere più i propri sondaggi politici: 13,9%, con perdita secca dell’1% in sette giorni e “festeggiamenti” solo perché dietro di loro anche Fratelli d’Italia, inaspettatamente (visto ad esempio i sondaggi di altri istituti demoscopici che proiettano la Meloni oltre il 12%), fa un passo indietro dello 0,4% e si arresta al 10,2%. Forza Italia invece dopo la vittoria in Calabria di Jole Santelli risale dello 0,3% e si attesta al 6,3%, staccando Matteo Renzi che nella settimana in cui lancia il suo ultimatum al Governo Conte-2 sulla prescrizione, perde ancora terreno e scende al 4,1%, perdendo lo 0,5% con Italia Viva. Chiudono poi le intenzioni di voto dei sondaggi Swg la Sinistra, in caduta libera al 3,1% dopo che la scorsa settimana era riuscita a risalire al 3,5%, Azione di Calenda al 2,6%, Verdi al 2%, +Europa all’1,9% e Cambiamo di Toti allo 1,8%. Buono il dato di astenuti/non si esprimono, fermo al 36%: scende dello 0,3% in soli 7 giorni.

