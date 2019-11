Sondaggi politici/ Lega sopra il 34%, Governo ko: M5s cala al 16,3%, ma Renzi..

Ilva, Manovra, Regionali e leadership: 4 punti di una crisi per il Governo che i sondaggi politici in qualche modo certificano dal punto di vista numerico. Pd e M5s sono in difficoltà e anche nei sondaggi stilati da Emg Acqua (presentati questa mattina ad Agorà su Rai 3) pagano dazio ancora alla Lega di Matteo Salvini, tornata a correre come se non più del pre-Europee. Il Carroccio vola al 34,2%, guadagnano un 1,2% secco in soli 7 giorni, un’enormità che suggerisce la delusione per i casi Ilva e Finanziaria 2020 dell’elettorato italiano. Il Pd regge al 19% (perde lo 0,3% rispetto agli stessi sondaggi del 31 ottobre) ma è il Movimento 5 Stelle che paga ancora lo 0,5% nei consensi, arrivando ad un bassissimo 16,3%: chi recupera ancora e sale al 10% “storico” per l’ex piccola lista del Centrodestra è Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni che raccoglie consensi sempre più ampi e incamera uno 0,6% ancora negli ultimi 7 giorni.

SONDAGGI EMG (6 NOVEMBRE): CROLLA LA FIDUCIA NEL GOVERNO

Forza Italia in tutto questo non perde terreno e si profila un 7,2% nei sondaggi politici di Emg, non pagando effettivo dazio alla crescita degli altri due partiti di coalizione: il che conferma, una volta di più, la crisi profonda del Governo che in un colpo solo fa “crescere” tutti gli altri partiti del Centrodestra, più uno. Già, tra le forze del Conte-2 sono tutte in calo tranne una, Italia Viva, che infatti rappresenta l’area più critica alla regia Pd-M5s e nei confronti della Manovra si è già espresso assai contrario a diverse norme studiate da Conte e Gualtieri. Renzi sale al 4,9%, guadagnano lo 0,2%, unici nel Governo a risalire dopo il ko di Ilva, Umbria e Manovra. Chiudono le intenzioni di voto Emg Acqua, Più Europa all’1,85 in netto calo, La Sinistra all’1,6%, Europa Verde all’1,2% e la Lista Calenda all’1%. Guardando poi una seconda domanda dei sondaggi Emg si scopre che la stessa fiducia nel Governo giallorosso è tutt’altro che in salute: il trend di fiducia negativa nell’esecutivo Conte-2 dal 48% del 19 settembre scorso è cresciuto praticamente senza mai fermare la propria ascesa fino all’attuale 54% di insofferenza per il Governo Pd-M5s-Italia Viva-LeU.

© RIPRODUZIONE RISERVATA