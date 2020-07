Sondaggi politici/ Lega sotto 24%, bene FI e M5s: Conte 56%, Zaia 44% batte Salvini

Nella settimana post-accordo in Consiglio Europeo sul Recovery Fund, i sondaggi politici si “dividono” in due tranche: quelli visti ieri di Swg per La7 mostravano crescita del Centrodestra, in particolare Lega e Forza Italia, a danno di un Governo giallorosso fermo se non in calo. Oggi invece, i sondaggi politici espressi da Ixè dopo la puntata di ieri sera a Cartabianca esprimono un “consenso” decisamente diverso: la Lega di Matteo Salvini indietreggia fino al 23,7% su scala nazionale (-0,2%) mentre anche il Pd flette la fiducia in Zingaretti e Franceschini con il 21,8% (-0,2% anche in questo caso). Risale il Movimento 5 Stelle con il 15,8% che vede rialzarsi dello 0,4% un partito ancora in casi di leadership e con le voci che danno sempre più il Premier Giuseppe Conte come personaggio “favorito” dall’elettorato per il futuro del M5s. Riparte anche Giorgia Meloni con il 13,9% di Fratelli d’Italia dopo la lieve flessione vista nel mese di giugno da Fratelli d’Italia, sempre secondo i sondaggi Ixè: balzo in avanti di Forza Italia che con il +0,5% rappresenta il trend positivo più importante della settimana (Berlusconi risale al 7,9% su scala nazionale).

SONDAGGI IXÈ (21 LUGLIO): LA FIDUCIA NEI LEADER

A chiudere le intenzioni di voto dei sondaggi politici Ixé La Sinistra di Fratoianni-Speranza al 3,4% (+0,4%) davanti a Più Europa al 2,6%, mentre ancora ko Matteo Renzi e Italia Viva con un basso 2,3%, appena davanti a Calenda con la sua Azione (2%), Europa Verde all’1,8% e il dato dell’astensione che risale fino al 40,8%. Altrettanto importanti i sondaggi politici espressi invece sui leader principali dell’emergenza Covid-19 anche in questa fase 3 della pandemia: dopo gli accordi in Europa per il Recovery Fund il Premier Giuseppe Conte vede avanzare ulteriormente la fiducia con il 56%, un forte distacco nella “classifica” dei consensi personali dal secondo in lizza, il Governatore del Veneto Luca Zaia (44% per il leghista). Nel derby in casa Centrodestra, Meloni batte Salvini 31% a 30% mentre il leader del Pd Nicola Zingaretti non va oltre il 26% dei consensi nazionali. Chiudono la lista Luigi Di Maio al 22%, Silvio Berlusconi al 22% e Matteo Renzi ancora ultimo con il 13% di consenso personale.



