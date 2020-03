Sondaggi politici/ Lega sotto 30% ma sale FdI: coronavirus, 51% boccia Conte-Pd-M5s

Vedere tutti e tre i principali partiti del Paese scendere – seppur di poco – in una sola settimana nei sondaggi politici nazionali conferma quanto la fiducia generale nella politica sia drasticamente calato nella settimana dove la vita degli italiani è cambiata radicalmente per colpa del coronavirus. Lega sempre più sotto il 30% lontana dai “fasti” delle Europee, mentre lo stesso Pd e il M5s non ne approfittano e calano anch’essi: Salvini nei sondaggi politici stilati da Emg per Agorà conduce la “truppe” con il 29,4%, perdendo lo 0,2% in 7 giorni. Dietro insegue il Partito Democratico al 21,1% (-0,2%), mentre sempre più staccati restano i 5Stelle al 14, 2%: l’unico partito a crescere, e non è una novità in questi ultimi mesi, è Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni con il 12,7% è sempre più vicina a Di Maio e Crimi e si appresta a contare sempre di più all’interno di una coalizione del Centrodestra ancora in vantaggio per consensi nel Paese: dietro insegue ma con la metà di voti e consensi, Forza Italia stabile rispetto alla scorsa settimana con il 6,1%.

SONDAGGI EMG (12 MARZO): CROLLA FIDUCIA NEL GOVERNO

Sale senza sfondare invece Matteo Renzi seppur nei sondaggi politici di Emg Acqua il suo Italia Viva è dato nettamente più alto degli altri istituti demoscopici: 5,3% per il partito renziano, ad oggi l’unico a crescere nel Governo Conte-2 travolto dall’emergenza coronavirus. Dietro perde terreno La Sinistra a 2,8%, stabile Azione di Calenda al 2,2% mentre lievemente in salita è ancora Europa Verde al 2%: chiudono le intenzioni di voto Emg con Più Europa all’1,95 e Cambiamo Toti allo 0,7%. L’emergenza Covid-19 resta però ovviamente dirimente e centrale in ogni agenda politica ormai non solo d’Italia: gli stessi sondaggi di Agorà hanno chiesto ai cittadini intervistati cosa ne pensassero delle misure molto forti prese dal Governo in questa settimana (con 3 decreti in 4 giorni). Ebbene, per il 51% Conte e i suoi Ministri si sono mossi molto male mentre il 6 febbraio, ad inizio emergenza, era solo il 10% a pensarla così: il 34% pensa si sia mosso bene contro l’84% di inizio febbraio. Da ultimo, è stato chiesto se le regole stabilite dal Governo di chiudere praticamente ogni attività e limitare gli spostamenti fuori casa, siano state espresse in modo chiaro e comprensibile: l 56% dice Si, il 40% dice bocca il Conte-bis mentre il 4% non risponde.

