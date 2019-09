Sondaggi politici/ Lega stabile al 29.9%, Pd e M5s “appaiati”

Sondaggi politici elettorali, nuovi dati sulle intenzioni di voto degli italiani dopo la nascita del nuovo Governo giallorosso e le elezioni Regionali in arrivo. I dati dell’osservatorio politico Ixè per il programma Carta Bianca tracciano uno scenario diverso rispetto le ultime rilevazioni di voto: la Lega si conferma primo partito, ma scende sotto il 30% e si attesta al 29,9%. Nulla di nuovo per quanto riguarda Ixè, che già la scorsa settimana quotava così il partito guidato dall’ex vicepremier Matteo Salvini. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sempre più vicini, anche in termini numerici: i dem registrano un +0,2% e si attestano al 21,8%, mentre i grillini sono in leggera flessione al 21,5% (-0,4%). Crescita esponenziale per Fratelli d’Italia, sempre più vicino alla doppia cifra: il partito di Giorgia Meloni è quotato all’8,6%. Quasi 0,9% per Forza Italia, che tocca il 6,5%.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, CENTRODESTRA AL 45%

Dati interessanti per quanto riguarda i restanti partiti di Centrosinistra e, ovviamente, tutta l’attenzione va a Italia Viva: nonostante venga dato anche sopra al 5% da altri istituti, secondo l’osservatorio politico Ixè il partito di Matteo Renzi non va oltre il 2,9%. Dati superiori rispetto a quelli di è +Europa, con il movimento di Emma Bonino che si ferma al 2,7%. Il Centrodestra unito si conferma prima coalizione con il 45% dei consensi, dati importanti in caso di ritorno alle urne anticipato. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico non vanno oltre il 43,3%, che salirebbe al 46,2% in caso di accordo con Italia Viva di Matteo Renzi. Passando alla fiducia nei leader politici, il premier Conte è saldamente in vetta con il 49%. Subito dietro troviamo Matteo Salvini a quota 34% e Giorgia Meloni a quota 32%. Infine: Nicola Zingaretti 30%, Luigi Di Maio sotto al 27% e Silvio Berlusconi al 18%.

