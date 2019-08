Sondaggi politici/ Lega stabilmente primo partito, Pd al 22,6% e M5s al 17%

Sondaggi politici elettorali, nuove dinamiche nelle intenzioni di voto degli italiani. Come vi abbiamo riportato, le ultime rilevazioni di Termometro politico per Coffe Break hanno confermato che la Lega è il primo partito: seppur in calo di qualche punto percentuale, il Carroccio di Matteo Salvini è saldamente in testa con il 37,5 per cento. Segue il Partito Democratico con il 22,6 per cento, non distante dal risultato ottenuto alle Elezioni Europee, mentre il Movimento 5 Stelle si colloca terzo al 17 per cento. Derby infuocato in casa Centrodestra: Forza Italia (6,9%) è insidiato da Fratelli d’Italia (6,2%). Troviamo infine gli altri partiti di Centrosinistra: +Europa al 2,2%, La Sinistra al 2%, i Verdi all’1,9% e il Partito comunista all’1,1%. Il Centrodestra unito arriverebbe tranquillamente al 50%, trainato dalla Lega di Salvini, mentre la possibile intesa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non andrebbe oltre il 39,6%, non distante dall’attuale asse Lega-M5s.

SONDAGGI POLITICI: “ITALIANI NON VEDONO MIGLIORAMENTI ECONOMICI”

Lo scenario politico è in continuo mutamento e attenzione al ritorno di Silvio Berlusconi, come evidenziato da Mannheimer ai nostri microfoni: la “federazione” di Centro volutamente fortemente dal Cavaliere «è una buona idea». Abbandonando per un momento i dati relativi ai partiti, un sondaggio di Tecnè per Dire ha evidenziato un quadro preoccupante per quanto riguarda l’economia: gli italiani non percepiscono dei miglioramenti rispetto al 2018. Il 10 per cento degli intervistati ha notato un miglioramento: solo uno su dieci, dunque, un quadro poco soddisfacente per il Governo. Il 46 per cento del campione non vede deigrossi mutamenti, mentre il 44 per cento ritiene che la situazione sia peggiorata. Dal punto di vista personale, invece, il 75% degli intervistati non vede cambiamenti, il 20% ha avvertito peggioramenti e solo il 3,9% ha notato un miglioramento.

