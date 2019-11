Sondaggi politici/ Lega supera 33%, M5s in netto calo: FdI intravede la doppia cifra

Alle spalle le elezioni umbre, è tempo di volgere lo sguardo alle elezioni regionali in Emilia Romagna in programma a gennaio 2020, ma non solo. Le tensioni al Governo mettono in pericolo la stabilità del Conte-bis e quale sarebbe lo scenario in caso di ritorno anticipato alle urne? Come evidenziato dai sondaggi politici, la nascita di Italia Viva ha rimescolato le carte in tavola, ma una delle certezze è la Lega primo partito: secondo la Supermedia di Youtrend per Agi, il partito di Matteo Salvini si attesta al 33,1%. Cifre importanti per il Carroccio, che ha staccato la concorrenza: il Partito Democratico non va oltre il 19,3%, mentre il Movimento 5 Stelle precipita al 16,4%; nel giro di due settimane, il Movimento di Di Maio ha perso più di un punto percentuale. Fratelli d’Italia intravede l’obiettivo doppia cifra: il partito di Giorgia Meloni è al 9,5%, in esponenziale crescita. Forza Italia e Italia Viva sono rispettivamente al 7% e al 5,1%. Infine, gli altri partiti di Sinistra: La Sinistra al 2,2%, +Europa all’1,8% e Verdi all’1,7%.

SONDAGGI POLITICI: PER IL 72,7% M5S NON IN GRADO DI GOVERNARE

La maggioranza di Governo nettamente battuta dall’opposizione di Centrodestra: M5s, Pd, Italia Viva e Liberi e Uguali si attestano al 42,9%, mentre la coalizione trainata dalla Lega è al 50,4%. E le brutte notizie per il Movimento 5 Stelle non sono terminate: un sondaggio realizzato da Termometro Politico per Coffee Break fa scattare l’allarme in casa grillina. Alla domanda “Il M5s si può ritenere un “partito di Governo” (anche in coalizione) o solo forza di opposizione?”, il 72,7% ha stroncato Di Maio & Co.: per questa parte di elettori, può essere solo partito di opposizione, non è in grado di governare. Solo il 10% crede che il M5s può governare, ma da solo e senza scendere a compromessi con altri, mentre per il 15,2% può governare anche in coalizione con altri partiti.

