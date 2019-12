Sondaggi politici/ Lega ‘tiene’ al 31,4%: Meloni top, Renzi risale e Pd cala al 18,7%

Come di consueto, la domenica si apre con i sondaggi politici “mediati” dal quotidiano online Open: similmente a YouTrend, la media settimanale del giornale fondato da Enrico Mentana raccoglie tutti i principali dati elettorali degli istituti demoscopici più importanti per tracciare l’andamento dei consensi nella settimana appena conclusa. Con la Manovra che lunedì verrà presumibilmente approvata alla Camera e con il Decreto Milleproroghe approvato non senza divisioni interne al CdM ieri sera, il Governo si appresta a chiudere l’anno con meno “patemi” rispetto ad inizio dicembre ma senza aver risolto i grossi problemi interni di tenuta e “distanza” su temi cruciali come la riforma elettorale e quella della giustizia. Nelle intenzioni di voto “mediate” della settimana, la Lega nonostante le difficoltà del Governo non risale e anzi rimane al 31,4% perdendo ancora qualche consenso: Pd-M5s ne approfittano? Non esattamente, i voti “persi” di Salvini si avviano per lo più verso Meloni e Berlusconi che infatti “guadagnano” qualcosina rispetto alla scorsa settimana: al secondo posto nei sondaggi politici della Open-media troviamo il Pd in calo ulteriore al 18,7% (frutto dei dati pessimi registrati da Euromedia e Swg al di sotto del 17%) mentre il M5s resta stabile al 16,3% ancora immersa nella crisi tra la base, i vertici e gli stessi parlamentari che “minacciano” altre fughe verso Lega o gruppo misto.

SONDAGGI OPEN-MEDIA (22 DICEMBRE): RISALE ITALIA VIVA

A fronte della crisi del Governo Conte-2, i sondaggi politici della scorsa settimana raccontano di un Matteo Renzi tornato a crescere dopo il crollo nella Open-media di 7 giorni fa: Italia Viva risale al 4,6%, appena dietro al 6,7% di Forza Italia (in lieve rialzo). Chi invece continua nel trend positivo è certamente Fratelli d’Italia: il partito della Meloni si alza ancora e nella media “finisce” a 10,5%, forte di alcuni sondaggi politici che addirittura danno FdI oltre l’11%, con alcuni voti in “migrazione” dalla Lega di Salvini e dal M5s di Di Maio. Chiudono le intenzioni di voto in media, la Sinistra al 2,2%, Azione di Calenda al 2,2%, i Verdi all’1,8% e in fondo +Europa all’1,6%: osservando i sondaggi Ipsos pubblicati ieri dal Corriere della Sera, si scopre anche di una generale “crisi” dei partiti in questo ultimo mese, vista l’astensione tornata a volare oltre il 42% degli aventi diritto al voto. Sul fronte della “fedeltà” del proprio elettorato invece, più di tutti impressiona il dato del Movimento 5 Stelle, il vero up/down dell’anno 2019: «dopo il fortissimo calo registrato alle Europee, fa segnare una fedeltà elevata (73,9%), perdendo elettori soprattutto a vantaggio del centrodestra (circa il 10%), in particolare in direzione della Lega (5,5%) e di FdI (2,5%)», sottolineano i sondaggi del CorSera.

