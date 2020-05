Sondaggi politici/ Lega top al 27,8%, bene M5s, Pd ko. 33% boccia sanatoria migranti

Pubblicità

Dopo settimane di caduta nel pieno dell’emergenza coronavirus, torna a crescere la Lega e lo fa bene nei sondaggi politici di Swg per Tg La7 guadagnando lo 0,5% in soli 7 giorni: bene anche il M5s che risale con le stesse cifre, mentre è tracollo Pd che perde lo 0,7% e si ridistanzia notevolmente dal partito di Salvini tornato invece a crescere. Entrando nelle pieghe degli ultimi sondaggi politici Swg, ecco come si presentano le intenzioni di voto aggiornate all’11 maggio 2020: detto di Lega davanti a tutti con il 27,8%, segue il Pd che scende sotto quota 20% (19,5%) per la prima volta da diversi mesi a questa parte.

Ne approfitta il Movimento 5 Stelle che risale fino al 16,7% e, forte dei sondaggi in favore del Premier Conte, si avvicina a Zingaretti e Franceschini nel pieno delle liti per il prossimo atteso Decreto di aiuti economici (il Dl Rilancio, ndr). Scende lievemente Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni che cala fino al 14,6% (-0,3% in 7 giorni), rimanendo però saldamente davanti a Forza Italia che pure guadagna lo 0,7% e compie il “salto” di consenso più positivo dell’intera filiera di sondaggi settimanali (oggi al 6% il partito di Berlusconi, era al 5,3% la scorsa settimana).

SONDAGGI SWG (11 MAGGIO): SANATORIA MIGRANTI IN DL RILANCIO

A terminare la lunga fila di sondaggi politici Swg, vi è La Sinistra-Mdp di Fratoianni e Speranza che perde lo 0,2% e si attesta al 3,3% su scala nazionale, comunque davanti a Matteo Renzi e Italia Viva (2,7%), cui non paga lo sforzo di scontro interno al Governo sul tema del Decreto Rilancio. Chiudono le intenzioni di voto anche Azione Calenda al 2,5%, +Europa al 2%, Verdi all’1,8%, Cambiamo Toti all’1,1%. Interessante infine il sondaggio rivolto agli stessi elettori intervistati questa volta sul delicato tema della regolarizzazione degli immigrati: considerata la carenza di manodopera nel settore agricolo, nel Decreto Rilancio Italia Viva e parte del Pd hanno proposto per l’appunto una “sanatoria” per gli immigrati irregolari che già lavoravano nella filiera agricola.

Ebbene, il 44% sposa questa proposta e chiede che il Governo li regolarizzi tutti gli immigrati che lavorano in Italia: il 33% invece boccia la misura che, al netto dello scontro M5s-Renzi, dovrebbe essere contenuta nel Dl Rilancio, mentre il 10% chiede che vengano regolarizzati solo i migranti nel settore agricolo, ma badanti e colf (che pure rientrano nella proposta in discussione al Governo) non dovrebbero rientrare nella “sanatoria”.





