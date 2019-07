SONDAGGI POLITICI/ Lega verso il 40%, crollo M5s sotto il 17%: Ong vs Italia per 54%

Sondaggi politici carichi di “consenso” guadagnato sul fronte migranti e Ong in queste ultime due settimane ed effettuati ben prima del presunto scandalo dei fondi dalla Russia verso la Lega (tutto da verificare dopo la denuncia di Buzzfeed con tanto di audio “segreto”): Matteo Salvini guadagna ancora e si avvicina a quota 40% nell’attesa di capire se il nuovo “caso” in stile Russiagate possa essere un autentico ostacolo alla crescita del Carroccio o se invece esattamente come Trump indagini del genere aumentino ulteriormente il consenso attorno al leader sovranista. Nel frattempo, osservando i sondaggi politici stilati da Tecné lo scorso 9 luglio, la crescita della Lega è imponente: 37,8% per Salvini, ben davanti al Pd fermo al 23,4% e con il Movimento 5 Stelle ancora avviluppato attorno alle proprie crisi interne (16,9%) per poter uscire dal cono d’ombra della propria crisi elettorale. Lo scontro sull’Autonomia e sul Decreto Sicurezza Bis, oltre alla battaglia sul Salario Minimo, sono le scommesse con le quali Di Maio cerca di rilanciare il M5s verso il recupero dei voti: al momento, il progetto sembra molto lontano.

TECNÈ (9 LUGLIO): IL CASO ONG

La restante parte dei sondaggi politici stilati da Tecné mostra una situazione tutt’altro che rosea per Forza Italia, con Berlusconi fermo al 7,7%, mentre si conferma in forma Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni stabilmente attorno al 7% dopo le Elezioni Europee. Per tutti gli altri partiti, raggruppati assieme, non si raggiunge l’8% e addirittura hanno perso un 4% rispetto alle Elezioni di fine maggio. Nella seconda parte del sondaggio stilato da Tecné, interessanti sono le risposte date dagli elettori intervistati dopo lo scontro fortissimo che si è avuto nell’opinione pubblica politica dopo i casi Sea Watch 3, Carola Rackete, Alex e Alan Kurdi. Alla domanda «dopo la Sea Watch, la nave Ong Alex ha sfondato un posto di blocco ed è sbarcata in Italia. C’è un piano per mettere in difficoltà l’Italia?» ebbene per il 54% la tesi di Salvini e Meloni è alquanto verosimile, mentre solo il 38% ritiene impossibile una teoria del genere e si schiera con Pd, Sinistre e parte del Movimento 5 Stelle.

