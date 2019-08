Sondaggi politici/ Lega vola verso 40%: Di Maio ‘fermo’, crolla Berlusconi

Tra i primi a formulare nuovi sondaggi politici in questo complicato inizio di mese d’agosto – tra crisi di Governo rimandate, voti di fiducia, Cdm “azzoppati”, conferenze stampa su spiagge e tregue rilanciate a mezzo stampa – Termometro Politico mostra un leggera flessione di una Lega comunque proiettata verso il 40%, mentre certifica la crisi del M5s e ancor di più di quel che resta di Forza Italia. Nelle intenzioni di voto stilate da Termometro, Salvini guida il gruppo con il 37,5% in questi primi giorni di agosto, seguito a nettissima distanza da un Partito Democratico che al 22,6% non fa passi avanti né indietro, rimanendo avviluppato alle liti interne tra Renzi e Zingaretti. A rimanere ancora più in stallo è però il Movimento 5 Stelle dilaniato dalla gestione interna che non convince più come un tempo, con Di Maio e Casaleggio sempre più contestati anche dallo stesso Beppe Grillo. Male, se non malissimo, è Forza Italia: dopo il lancio di “Altra Italia”, Berlusconi ha perso in un colpo solo tanto Toti quanto la Carfagna e rischia di ridurre ancora di più il suo già esiguo peso elettorale, oggi sceso al 6,2% ancora sotto al 6,9% in ottima ascesa di Fratelli d’Italia. Per gli altri partiti, 2,2% per +Europa, 1,9% per i Verdi, recupera la Sinistra al 2% e chiude il Partito Comunista all’1,1%.

TERMOMETRO POLITICO (AGOSTO): PER 40% GOVERNO DEVE CONTINUARE

Sempre su Termometro Politico e sempre tramite i nuovi sondaggi politici stilati in questi primi giorni del mese, un domanda tanto semplice quanto decisiva viene posta agli elettori intervistati: questo Governo deve continuare nonostante le continue tensioni tra Lega e M5s? Ecco che la replica è tutt’altro che “scontata” e si vede un 40% che ancora oggi sceglierebbero Di Maio e Salvini piuttosto che le alternative (che al momento tra l’altro scarseggiano, a meno di un bicolore Lega-FdI che da soli avrebbero potenzialmente i voti per governare). Il 19,4% ritiene che indipendentemente dalle divergenze, il Governo sta lavorando bene, mentre il 20% auspica che Lega e M5s possano trovare una via d’accordo per il prossimo futuro: il 29,8% invece boccia l’intero operato, al netto delle divisioni, mentre infine il 27,3% ritiene che le divisioni siano tali che conviene tornare al voto nel più breve tempo possibile.

