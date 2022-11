Sondaggi politici/ M5s ‘scippa’ Pd, FdI sale al 28%. Migranti, 65% col Governo Meloni

LE INTENZIONI DI VOTO NEI SONDAGGI POLITICI EMG: VOLA MELONI, PD SUPERATO DAL M5S

Non si ferma la crescita di Fratelli d’Italia dopo il trionfo alle Elezioni politiche del 25 settembre: i sondaggi politici certificano come il partito della Premier Giorgia Meloni abbia ormai guadagnato il 2% secco in poco più di un mese, ottenendo la fiducia orma di quasi il 30% degli aventi diritto in Italia. Secondo gli ultimi sondaggi politici condotti da Emg per Cartabianca, FdI vola al 28% staccando tutti i diretti rivali: al secondo posto troviamo però non più il Partito Democratico, sceso fino al 16,3% (-2,3%) bensì il M5s di Giuseppe Conte al 17,5% (+2,1%), sempre più intenzionato a rappresentare il ruolo “centrale” nel futuro Centrosinistra.

Tiene la Lega di Matteo Salvini che rimane davanti al Terzo Polo di Renzi e Calenda: nelle intenzioni di voto dei sondaggi politici Emg troviamo il Carroccio all’8,7% mentre il tandem Azione-Italia Viva resta all’8% e stacca nettamente Forza Italia di Silvio Berlusconi ancora al 7,1% (-1% netto in un mese). Chiudono i sondaggi Emg le formazioni sotto il 4% di stima nazionale: Verdi con Sinistra Italiana al 4% guardano dall’alto in basso PiùEuropa di Bonino al 2,7%, ItalExit di Paragone al 2,5%, Unione Popolare di De Magistris al 1,6%, Noi Moderati di Lupi-Brugnaro-Toti-Cesa al 1,1%. Fronte fiducia sui singoli leader politici, i sondaggi politici danno Meloni da Premier nettamente davanti al resto della “compagnia”: la Presidente del Consiglio 51% supera Conte al 40%, Berlusconi al 28%, Calenda 27%, Salvini 26%, Letta 20% e Renzi al 17%.

SONDAGGI POLITICI, IMMIGRAZIONE E TRIVELLE: +60% COL GOVERNO MELONI

Dalle intenzioni di voto ai singoli progetti politici, il nuovo Governo Meloni viene subito testato dai sondaggi politici Emg per capire se l’elettorato stia gradendo le prime decisioni, anche piuttosto contrastate a livello mediatico, dopo il giuramento al Quirinale di due settimane fa. In primo luogo, viene chiesto agli intervistati un parere circa l’emergenza immigrazione che in questi giorni ha preso la vetta dei temi politici sull’opinione pubblica: il 65% sta con il Governo che ritiene che il contrasto all’immigrazione irregolare sia una priorità per il nostro Paese. Il 28% ritiene invece che il Governo targato Centrodestra sbagli nell’occuparsi così tanto di migranti e sbarchi, mentre il 7% non sa/non risponde.

Altro tema proposto dai sondaggi politici di Emg per Cartabianca è quello delle trivellazioni nei mari italiani per provare a recuperare maggiori risorse energetiche: il Governo Meloni si è schierato continuamente a favore, trovando il 60% di fiducia su questa battaglia dall’elettorato, mentre il 22% si oppone considerando le trivelle una non soluzione al problema. Da ultimo, con la prossima Manovra di Bilancio l’Italia si prepara ad effettuare ulteriore deficit di Stato per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare il caro-bollette: secondo il 39% l’azione del Governo è corretta, il 33% si oppone mentre il 28% non sa/non risponde.











