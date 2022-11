Sondaggi politici/ M5s supera Pd, FdI verso 30%, Lega 8%. Fiducia Meloni sfiora 60%

I SONDAGGI POLITICI DEMOS: LE INTENZIONI DI VOTO PREMIANO ANCORA FDI

Gli ultimi sondaggi politici diffusi da Ilvo Diamanti di Demos per “LaRepubblica” non fanno che confermare una tendenza vista in queste prime settimane post-Elezioni Politiche anche se “avversata” da buona parte delle opposizioni all’esecutivo. «La “spinta” ottenuta dal voto del 25 settembre non si è fermata. Al contrario, continua. D’altronde, sull’altro versante non c’è quasi nulla. L’opposizione e gli oppositori si muovono nell’ombra. Quasi invisibili. In particolare, il Pd», è netto l’intervento del sondaggista per definire quanto ad oggi Giorgia Meloni e il suo Fratelli d’Italia viaggino col vento in poppa nelle prime settimane di Governo, al netto della crisi migranti, del caro-energia e della Manovra ancora da scrivere.

Le intenzioni di voto dei sondaggi politici Demos mostrano infatti FdI al 28,8%, con vantaggio sempre crescente dopo le Elezioni del 25 settembre: chi tocca il suo minimo storico dalle Elezioni 2018 è invece il Partito Democratico, sceso sia sul fronte elettorale che pure all’interno delle gerarchi del Centrosinistra, il che forse è ancora più drammatico per l’area dem. Pd al 16,9%, superato dal M5s di Giuseppe Conte al 17,3% in lieve risalita: sempre nei sondaggi politici nazionali si scopre da Demos come tra il 7 e l’8% attualmente stiano la Lega di Salvini, il Terzo Polo di Calenda e Renzi e pure Forza Italia di Berlusconi. Chiudono i sondaggi Demos invece Europa Verde-Sinistra Italiana al 3,8% mentre PiùEuropa e ItalExit superano di poco il 2% secondo le rilevazioni di Ilvo Diamanti per “LaRepubblica”.

FIDUCIA LEADER & SONDAGGI POLITICI: MELONI PUNTA L 60%, LETTA CROLLA

Dalle intenzioni di voto alla fiducia personale nei leader di partito: i sondaggi politici di Demos indicano come da FdI a Giorgia Meloni il tema del consenso “sul Governo” in questo momento è decisamente a vantaggio della neo Presidente del Consiglio. «Giorgia Meloni dimostra un consenso solido e in crescita anche sul piano “personale”. Come leader. La fiducia nei suoi riguardi sfiora il 60%: 6 punti in più rispetto al mese precedente», spiega Ilvo Diamanti illustrando i risultati dei sondaggi politici Demos per Repubblica. La Premier Meloni al momento ha 15 punti di vantaggio sul leader M5s Giuseppe Conte, il secondo in “classifica”.

Seguono poi dopo i leader di FdI e M5s – gli unici partiti che crescono in queste settimane – Emma Bonino al 40% come il Ministro degli Esteri Antonio Tajani: Salvini sale al 35%, Berlusconi e Calenda tra il 20% e il 30%, comunque davanti ad Enrico Letta, segretario dimissionario del Pd. In fondo alla classifica della fiducia nei leader troviamo il duo di AVS Fratoianni e Bonelli, poi Renzi e Grillo. Restano comunque tutti a distanza siderale dalla Premier Meloni, sulla quale i sondaggi politici Demos ribadiscono «ottiene, dunque, un gradimento personale elevato. Superiore rispetto allo stesso governo che guida: 55%. E, a maggior ragione, alla squadra dei ministri che ne fanno parte: 49%. Tuttavia, la quota di persone che prevede una durata del governo “fino a fine legislatura”, nel 2027, per quanto minoritaria, è cresciuta di 6 punti, nell’ultimo mese. E oggi sfiora il 40 per cento».











