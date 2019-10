Sondaggi politici/ Manovra ‘frena’ Pd-M5s: 31% per Governo, Salvini al 31,2%

In attesa dell’evoluzione della Manovra di Bilancio 2020, il Governo Conte-2 vive momenti alterni a livello elettorale con i sondaggi politici che preparano il primo “test” del patto Pd-M5s tra 14 giorni nelle Elezioni Regionali in Umbria. Secondo le ultime intenzioni di voto rilevate da Tecnè e presentate questa mattina al nostro quotidiano in una intervista esclusiva dal Presidente Carlo Buttaroni, il Pd ha pagato e non poco la scissione di Italia Viva di Renzi (tra i 4 e i 5 punti percentuali) anche se ora viene dato in leggero rialzo, «Oggi il Partito democratico ha superato il M5s e si attesta al 20,7%, recuperando un punto rispetto alla settimana scorsa. E credo anche che non stia pagando un prezzo, anzi: nelle ultime settimane, dopo l’uscita di Renzi, sul Pd è tornato un po’ di consenso, probabilmente per il fatto che gli elettori dem sono favorevoli a questa formula di governo, mentre Renzi sta alzando il livello di conflittualità». E su Renzi? Per Buttaroni «La forza e il limite di Renzi è che gli italiani lo conoscono molto bene. Sta stare sulla scena politica, ma l’opinione pubblica lo percepisce molto divisivo, non ha zone grigie, e questo limita i suoi spazi di manovra. Adesso Italia Viva è in leggerissima flessione, per il fatto che sta riproponendo un film già visto: l’innalzamento della conflittualità all’interno del proprio perimetro politico. Renzi ha comunque un bacino di elettori tra il 3% e il 6% disposti a seguirlo».

SONDAGGI TECNÈ (13 OTTOBRE): GOVERNO IN CALO

In termini di consenso specifico dei singoli partiti, secondo i sondaggi politici di Tecnè, il Governo giallorosso non vive un ottimo momento e forse non lo ha mai vissuto se non nei primissimi giorni dopo la “rivoluzione” di agosto-settembre: «Governo che dopo la Nadef non riesce ancora a scaldare gli italiani, registrando un consenso al 31,5%, in calo di 1,1 punti percentuali», spiega ancora al Sussidiario.net il Presidente dei sondaggi Tecnè, sottolineando come la Lega di Salvini nel frattempo resta al primo posto con il 31,2%. Forza Italia resta al 7-8% mentre il M5s paga ancora la crisi di consenso sia sul Movimento che sul suo leader Di Maio, sempre più “schiacciato” sul Premier Conte. Sempre per Buttaroni, in conclusione, «Conte ha subìto sì un calo di consensi, ma non è attribuibile al Russiagate. Più di prima, Conte viene pesato sull’azione di governo, di cui è premier e leader».

