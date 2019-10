Sondaggi politici/ Manovra Governo M5s-Pd: 55% di giudizi positivi

Sondaggi politici, le rilevazioni di voto aggiornate al 5 ottobre 2019: buone notizie per il Governo giallorosso. Se i dati relativi ai partiti segnano un calo delle forze di maggioranza, il sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera dà un nuovo “slancio”: la manovra ottiene una valutazione positiva da parte di oltre un italiano su due (55%), mentre è giudicata negativamente da un italiano su tre (35%). Un dato che si avvicina molto a quello registrato un anno fa dall’esecutivo M5s-Lega: la legge di bilancio gialloverde era stata apprezzata dal 59% degli intervistati. Come evidenzia Nando Pagnoncelli, sono elevati i giudizi positivi tra gli elettori di M5s e Pd: l’82% dei grillini e l’87% dei dem ha espresso un’opinione favorevole. Dati decisamente inferiori per quanto riguarda gli elettori dei partiti d’opposizione: il 52% di leghisti ed il 51% di elettori Forza Italia-Fratelli d’Italia boccia la manovra giallorossa.

SONDAGGI POLITICI, MANOVRA: TAGLIO DEL CUNEO FISCALE MISURA PIU’ APPREZZATA

Il sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera accende i riflettori anche sulle misure adottate dalla maggioranza giallorossa: la più apprezzata è il taglio del cuneo fiscale dal 2020, ben il 71% di giudizi positivi. Subito dopo troviamo le misure di sostegno alla natalità ed alla famiglia con il 68%. Il mancato aumento dell’Iva ha soddisfatto il 65% degli intervistati, mentre al 62% piacciono gli incentivi ai contribuenti e agli esercenti per incrementare l’utilizzo di pagamenti elettronici. Infine, il 56% valuta favorevolmente l’emissione dei green bond. Passando invece all’unità del Governo M5s-Pd-Sinistra, secondo il 46% degli italiani la coesione sulla manovra è molto/abbastanza forte, mentre il 41% è di parere opposto: Nando Pagnoncelli evidenzia che quest’ultima opinione prevale maggiormente tra gli elettori dei partiti di opposizione. Dopo un esordio freddo «nel complesso la manovra piace perché si è scongiurato l’aumento dell’Iva e sono stati considerati temi che rispondono ad aspettative largamente diffuse nel Paese: lavoro, natalità, contrasto all’evasione e sostenibilità».

