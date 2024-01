Sondaggi politici, media 2024/ FdI-Pd stabili, Schlein a -9%, M5s 16%. Nodo Regionali non ‘pesa’ su Lega e FI

LA PRIMA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI NEL 2024: FDI, PD E LEGA STABILI, CRESCE FORZA ITALIA, CONTE AL 16,4%

A 20 giorni dall’ultima Supermedia, YouTrend ha raccolto le medie dei nuovi sondaggi politici pubblicati in questi primi 19 giorni del 2024: mentre le tensioni politiche proseguono, con i nodi Regionali ed Europee che iniziano a far “capolino” nelle singole segreterie dei partiti, lo scenario elettorale non sembra essere particolarmente mutato rispetto a fine 2023. Presi in considerazione i sondaggi realizzati da Eumetra (11 gennaio), Euromedia (14 gennaio), Noto (16 gennaio), Swg (18 gennaio) e Tecné (8-13-15 gennaio), la Supermedia di YouTrend per Agi ha calcolato un FdI della Premier Meloni ancora nettamente primo partito del Paese con il 28,7%, stabilità sostanziale rispetto al 28,8% di fine 2023.

Stallo anche per il Pd di Elly Schlein nei giorni in cui la ciurma dem è riunita in seminario nell’hotel extralusso di Gubbio: in attesa di decidere se vi sarà o meno la candidatura della segretaria alle prossime Europee, il Partito Democratico resta a -9,4% da Fratelli d’Italia ma comunque davanti ai rivali-alleati del M5s. 19,3% per Schlein, 16,4% per Conte, che comunque guadagna uno 0,1% rispetto a 20 giorni fa: la Lega di Matteo Salvini, nonostante le difficoltà sul fronte candidature (tramontata ormai l’ipotesi della conferma di Solinas in Sardegna) il partito non crolla, anzi resta saldo all’8,8% davanti a Forza Italia di Tajani, che a sua volta guadagna lo 0,4% e si conferma il partito con “maggiore crescita” delle ultime settimane.

COALIZIONI E NODO LEADER ALLE EUROPEE: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Chiudono le intenzioni di voto dei sondaggi politici “mediati” da YouTrend con tutti gli altri partiti sotto quota 5% e senza particolari exploit, a parte Italia Viva di Renzi che sale dello 0,3% fino al 3,3% su scala nazionale: gli altri movimenti vedono Azione di Calenda al 3,9%, PiùEuropa 2,4%, Alleanza Verdi-Sinistra al 3,4%, ItalExit 1,6%, Unione Popolare 1,3% e Noi Moderati 1%. Sempre considerando la Supermedia dei sondaggi politici YouTrend, è stata calcolata anche l’avanzata delle coalizioni in vista di eventuali nuovi appuntamenti elettorali politici nazionali.

Il Centrodestra a guida Meloni resta ancora al top con il 46,1%, guadagnando il 3% rispetto ai risultati delle Politiche 2022: la sinistra con Schlein e i centristi non va oltre il 25,1% e nemmeno nell’ipotesi di un “campo largo” con i grillini riuscirebbero comunque a superare il 46% del Centrodestra di Governo. A chiudere la nostra rassegna quotidiana sui sondaggi nazionali l’interessante paragone portato dall’analisi Tecné nelle interviste del 16 gennaio scorso per Mediaset: è stato infatti chiesto come cambierebbe l’intenzione di voto con la presenza o meno dei leader politici tra i candidati delle Elezioni Europee 2024. Ebbene, emerge come con l’eventuale Giorgia Meloni nelle liste farebbe crescere FdI dello 0,3% (salendo fino al 29,3%), diversamente la presenza di Elly Schlein farebbe calare il Pd dal 19,8% fino al 19,5%. Sostanziale “pareggio” per M5s, Lega e FI, così come per Renzi e Calenda, anche se va detto che tutti questi leader – ad esclusione dell’ex Premier fiorentino – già hanno fatto sapere di non volersi candidare alle Europee di giugno.

