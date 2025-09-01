La media dei sondaggi politici ad agosto 2025 per "Pagella Politica": Centrodesta e campo largo con distanze invariate, calano FdI e M5s

IL CALO DI FRATELLI D’ITALIA (E DI FORZA ITALIA) NON PESA SUI SONDAGGI POLITICI NAZIONALI: ECCO PERCHÈ

Ogni tanto occorre premettere una considerazione alla vista dei sondaggi politici che settimana dopo settimana presentano le più o meno intense variazioni sul consenso nazionale: a quasi 3 anni dall’inizio del Governo Meloni i rapporti di forza tra le due coalizioni non solo sono rimasti immutati ma non si vedono grandi passi avanti del campo largo progressista, a meno di riuscire a trovare per Schlein un accordo stabile con tutti gli ex contraenti del Terzo Polo (tra l’altro tutti dati in difficoltà negli ultimi sondaggi politici).

Fatte queste premesse, dopo il primo dato emerso ieri con le nuove intenzioni di voto di BidiMedia dopo la pausa estiva, arriva puntuale come ogni inizio mese la media dei sondaggi politici raccolta da Pagella Politica sui 30 giorni precedenti: si scopre così che nell’agosto 2025 segnato dalle crisi internazionali e le scommesse del Governo sulla prossima Manovra, la Premier Giorgia Meloni – in procinto di un’altra missione con i “volenterosi” giovedì a Parigi assieme al Presidente Zelensky – ha perso qualche consenso senza però gravi conseguenze complessive.

La media dei sondaggi politici in agosto, calcolata da Pagella Politica, vede Fratelli d’Italia scendere al 29,3% perdendo lo 0,4% rispetto alla media di luglio 2025: meno bene anche Forza Italia di Tajani che scivola all’8,7%, ormai raggiunta stabilmente dalla Lega di Salvini che tra le questioni economiche e il progetto del Ponte sullo Stretto, torna a guadagnare consensi anche in questa seconda parte dell’anno 2025.

BALZO AVS, STALLO SCHLEIN, PERDE IL M5S: LO SCENARIO DEL CENTROSINISTRA

Con un Centrodestra sempre a ridosso del 45-50% su scala nazionale, il campo largo ad oggi non riesce ad essere un’alternativa concreta qualora si votasse domani alle Elezioni Politiche: sempre osservando la media dei sondaggi politici di “Pagella” il Pd di Elly Schlein non riesce a fare meglio del 22,2%, rimanendo sempre a -7 da FdI e dopo aver “perso” il braccio di ferro sulle candidature delle prossime Regionali sia in Campania che in Calabria (entrambe a vantaggio del M5s con Fico e Tridico).

Con importanti tensioni all’interno della segreteria nazionale, specie dopo che il dem Ruotolo si è visto sfilare la candidatura come leader del Pd campano dal figlio di De Luca (nell’ottica dell’accordo su Fico candidato Governatore), la leader Schlein deve proseguire nel progetto progressista stando però attenta a non perdere preferenze sul fronte riformista avendo ormai allargato la coalizione molto più a sinistra rispetto ad un tempo.

Il M5s al 12,5% non è ancora un passo in avanti per Conte, specie perché quello 0.1% perso tra luglio e agosto viene “pigliato” dall’Alleanza Verdi-Sinistra che sale così ad un buon 6,7% su scala nazionale. Male ancora i partiti centristi, dati tutti e tre in perdita dello 0,2% rispetto allo scorso mese: la media dei sondaggi politici ad agosto vede Calenda con Azione scendere al 2,8%, mentre Renzi al 2,1% rimane di poco avanti a PiùEuropa all’1,6%.