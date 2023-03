Sondaggi politici, media/ Boom Pd con Schlein 18,8%: calo FdI sotto 30%, crollo M5s

LA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI CON IL “BOOM” SCHLEIN: CALO FDI E M5S

Come da tradizione, a fine settimana è la “Supermedia” dei sondaggi politici condotta da YouTrend per AGI a segnalare l’andamento specifico dei partiti nel Paese nei giorni caldissimi delle polemiche sulla strage migranti a Cutro: non solo, la vittoria di Elly Schlein alle Primarie Pd è il vero “effetto novità” di queste ultime due settimane, con crescita molto importante del Partito Democratico praticamente per tutti i sondaggi politici condotti negli ultimi 14 giorni. Entrando nelle pieghe dei numeri, scopriamo che tanto FdI (per motivi legati probabilmente alla tragedia di Cutro e annesse polemiche) quando il M5s, qui per possibili “fughe di consensi” dopo la virata a sinistra del Pd con Schlein, calano non di poco nelle intenzioni di voto nazionali.

Fratelli d’Italia scende sotto quota 30% per la media dei vari sondaggi politici: 29,3% per il partito della Premier Meloni (-0,6%) che resta per distacco il primo movimento del Paese, davanti però al Pd ormai in pianta stabile dopo il sorpasso sul Movimento 5Stelle. Per Schlein la prima media da neo-eletta vede consensi al 18,8%, +1,9% rispetto alla stessa Supermedia YouTrend di due settimane fa: il M5s di Conte cala invece al 15,9% addirittura perdendo l’1,4% su scala nazionale. Chi avanza invece nel Centrodestra è sempre la Lega con Salvini che mantiene il 9,2% guadagnando lo 0,3%, diversamente da Forza Italia di Berlusconi che si ferma al 7%: il Terzo Polo di Calenda e Renzi sale dello 0,2% ottenendo una lieve iniezione di fiducia dagli elettori riformisti che non hanno optato per Schlein alle ultime Primarie Pd. Chiudono le intenzioni di voto nei sondaggi politici “mediati” l’Alleanza Verdi-Sinistra al 2,8% (perdita netta dello 0,6%, anche qui probabile “effetto Schlein” responsabile), ItalExit al 2,1%, PiùEuropa di Magi al 2,3%, Unione Popolare all’1,4% e Noi Moderati all’1,2%.

COALIZIONI E FUTURO PD, GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Dai partiti alle coalizioni, la Supermedia dei sondaggi politici di YouTrend per SkyTg24 celebra ancora la vittoria di Elly Schlein per la guida di un nuovo Centrosinistra con maggiore trazione progressista rispetto a Letta (e allo sconfitto Bonaccini): il Centrodestra al Governo cala di poco al 46,7% mentre la coalizione a guida Schlein recupera l’1,2% e si piazza al 23,9% su scala nazionale; restano staccati tanto il M5s al 15,9% quanto il Terzo Polo al 7,6%.

Per chiudere la nostra rassegna quotidiana di sondaggi politici ecco un ulteriore focus offerto questa volta dalle analisi di Quorum e YouTrend per SkyTg24 negli scorsi giorni: la vittoria di Schlein alle Primarie rende il Pd secondo il 31% degli intervistati “più votabile” mentre il 25% boccia il futuro del Partito Democratico con la giovane deputata alla guida (il 34% non cambia opinione sul Pd e lo considera non molto diverso anche con Schlein alla Segreteria). L’incremento di tesserati in pochi giorni e la crescita dei sondaggi politici nazionali danno comunque la sensazione confermata poi dalla risposta degli intervistati di Quorum: il 37%.è convinto che i consensi dei Dem cresceranno ora con Schlein proiettata nella sfida contro Giorgia Meloni, mentre il 27% reputa in diminuzione sul lungo periodo il consenso per il Partito Democratico.

