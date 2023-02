Sondaggi politici, media dopo Regionali/ FdI sopra 30%, Pd sotto 16%, risale la Lega

LA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI DOPO LE REGIONALI: VOLA IL CENTRODESTRA, RECUPERA IL PD

Dopo le Elezioni Regionali la prima “Supermedia” dei sondaggi politici realizzata da YouTrend per Agi mostra una generale crescita importante del Centrodestra (che guadagna due punti netti rispetto alla media precedente di due settimane fa) con tutti i partiti della coalizione vincente in Lombardia e Lazio che recuperano consenso. I sondaggi politici considerati nella Supermedia sono quelli a carattere nazionale realizzati tra il 2 e il 15 febbraio, ma sono meno rispetto al solito in quanto vi è stato il “silenzio elettorale” sul tema Regionali: sono stati realizzati dagli istituti Noto (data di pubblicazione: 13 febbraio), SWG (6 e 13 febbraio) e Tecne’ (13 febbraio).

Delmastro indagato sul caso Cospito/ “Rivelazione segreto d’ufficio a Donzelli”

Ebbene, le variazioni rispetto alla Supermedia del 2 febbraio vedono in particolar modo Fratelli d’Italia recuperare consensi dopo una lieve flessione nelle ultime settimane: il partito della Premier Meloni guadagna lo 0,8% netto e si conferma al 30,2% ancora come primo partito del Paese. Dietro a FdI perde terreno ulteriore il M5s di Giuseppe Conte al 17,8%, scottato dalla cocente sconfitta alle Regionali, mentre recupera lievemente il Pd orientato ormai alle Primarie (e nonostante le tante liti interne alle correnti). I dem chiudono i sondaggi politici “mediati” al 15,9% (+0,1%, crescita comunque minima rispetto ai partiti del Centrodestra). La Lega di Salvini dopo l’ottima prestazione nelle Regionali recupera consenso fino al 9,3%, con un buon 0,6% rispetto alla precedente Supermedia YouTrend.

SONDAGGI POLITICI DOPO REGIONALI/ Boom FdI, M5s +3% su Pd, Lega 10%, crollo Sinistra

PRIMARIE PD, BONACCINI AVANTI SU SCHLEIN: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Resta stabile Forza Italia di Berlusconi al 7% secondo i vari sondaggi politici nazionali, avvicinandosi di fatto al Terzo Polo di Calenda e Renzi invece dati in netta discesa (-0,3%) dopo i risultati delle Regionali: Azione con Italia Viva scivola al 7,6% con la peggiore perdita tra i partiti nazionali in questi ultimi giorni. Chiudono la “media” dei sondaggi politici l’alleanza di Verdi e Sinistra al 3,2% (in perdita dello 0,2%), la lista di PiùEuropa al 2,5%, ItalExit al %, Unione Popolare all’1,5% e Noi Moderati che recupera fino allo 0,4% in due settimane e si porta all’1,5% di stima nazionale. Molto bene il Centrodestra anche sul fronte coalizioni, dove con il 48% stacca ulteriormente i rivali guadagnano l’1,8% netto in 14 giorni: attardato il Centrosinistra a trazione Pd con il 21,6%, fermi i 5Stelle al 17,8% così come scivola indietro il Terzo Polo al 7,6%.

ANALISI DEL VOTO/ Risso (Ipsos): anomalia Lega, Calenda trasformista, elettori stanchi di votare

In chiusura nella nostra rassegna quotidiana dei sondaggi politici nazionale non possiamo non dare un occhio alla prossima battaglia politica in arrivo, le Primarie e il Congresso del Partito Democratico: ebbene, secondo i sondaggi politici realizzati da Emg Different tra il 10 e il 15 febbraio, tra gli intervistati che hanno ammesso di voler andare a votare ai gazebo il 26 febbraio prossimo solo il 33.-37% ad oggi sceglierebbero la giovane candidata Elly Schlein mentre il 63-67% sulla scelta di Stefano Bonaccini nuovo Segretario Pd. Alto ancora il dato sugli indecisi, fermo al 31-33% e in grado potenzialmente di “confermare o ribaltare il risultato” (lo chef Alessandro Borghese ci perdonerà l’umile riferimento, ndr).











© RIPRODUZIONE RISERVATA