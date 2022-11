SONDAGGI POLITICI, MEDIA SETTIMANA/ Crisi Pd 16,8%, FdI-Lega stessa crescita, M5s 17%

LA MEDIA DEI SONDAGGI POLITICI DI YOUTREND: FDI VOLA, PD ANCORA IN CRISI, LEGA TORNA A CRESCERE…

Come di consueto, al venerdì la “Supermedia” dei sondaggi politici della settimana viene presentata da YouTrend per AGI e per La7: dopo la presentazione della Manovra di Bilancio e le diverse polemiche relative ai temi caldi di pensioni, bollette e annuncio di Reddito di Cittadinanza abolito dal 2024, la leadership di Giorgia Meloni resta intatta. Anzi, la crescita è continua per il suo partito, con il Centrodestra in netta crescita anche perché parallelamente anche la Lega di Salvini guadagna lo stesso percentuale degli alleati di FdI. Entrando nelle pieghe e nei numeri specifici dei sondaggi politici raccolti “in media” da YouTrend (operando l’analisi su tutte le rilevazioni della settimana, ndr) si scopre come Fratelli d’Italia sia stabilmente il primo partito del Paese con il 29,2% di media che lo proietta sempre più verso il sorpasso del 30% nelle prossime settimane.

Meloni cresce dello 0,3% in due settimane, così come il Carroccio che dall’8,4% sale all’8,7% rimanendo davanti al Terzo Polo di Calenda e Renzi (7,8%) e a Forza Italia di Berlusconi, anch’essa in crescita dello 0,3% ma ancora indietro nelle intenzioni di voto al 6,9% di stima nazionale. I partiti di opposizione restano attardati con un diverso trend interno: se infatti il M5s di Conte sale ancora dello 0,5% e si proietta al 17,4% nei sondaggi politici della settimana, il Pd di Letta è sempre più in crisi e continua a perdere consenso arrivando al 16,8% (-0,1%, discesa costante da dopo le Elezioni Politiche).

I SONDAGGI POLITICI VERSO LE PRIMARIE PD: BONACCINI ANCORA DAVANTI, SCHLEIN…

Chiudono le intenzioni di voto della media settimana con i sondaggi politici raccolti da YouTrend i partiti sotto il 4% di stima nazionale: perde terreno l’alleanza Verdi-Sinistra dopo il “caso Soumahoro” che sta terremotando il cartello ambientalista-radicale – 3,7% – mentre PiùEuropa di Bonino rimane indietro con il 2,5%. ItalExit di Paragone perde terreno fino al 2,3% mentre Unione Popolare di De Magistris non va oltre l’1,6%, comunque davanti a Noi Moderati di Maurizio Lupi “ultimo” con l’1,5% nelle intenzioni di voto della settimana.

Non di solo Governo Meloni e di Manovra hanno vissuto questi giorni i sondaggi politici: il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha infatti ufficializzato la sua candidatura alle prossime Primarie Pd, “monetizzando” subito un importante vantaggio secondo quanto espresso dai primi sondaggi politici “proiettati” verso il Congresso con ufficializzato in campo lo storico esponente del Partito Democratico emiliano. Nei sondaggi politici raccolti da Emg per la Rai lo scorso 22 novembre, si scopre che se si votassero oggi le Primarie dem, Bonaccini otterrebbe il 32% delle preferenze quasi doppiando la sua ex vicepresidente Elly Schlein (17%). Rimangono attardati tutti gli altri candidati, sia ufficiali che “in itinere”: si tratta di Dario Nardella al 15%, Paola De Micheli all’11%, Andrea Orlando al 7%, Matteo Ricci al 4% e Giuseppe Provenzano al 2%.











