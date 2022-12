Sondaggi politici media settimana/ FdI top, Pd 16%, Lega 8%. Caso Soumahoro, calo AVS

LA MEDIA DELLA SETTIMANA DEI SONDAGGI POLITICI: FDI VOLA VERSO IL 30%

È venerdì e come da tradizione è tempo di sondaggi politici nella consueta “media” fornita da YouTrend per Agi: i trend politici registrati negli ultimi 7 giorni confermano la leadership importante di Fratelli d’Italia, con perdite generalizzate per quasi tutto il Centrosinistra e per Forza Italia, mentre risalgono i partiti rimasti fuori dal Parlamento come i movimenti di Paragone e De Magistris. Prendendo in oggetto i sondaggi politici realizzati da Demopolis (23 novembre), EMG (29 novembre), Euromedia (26 novembre), Ipsos (26 novembre), SWG (21 e 28 novembre) e Tecnè (19 e 26 novembre), emerge come nell’ultima settimana il partito della Premier Giorgia Meloni è cresciuto ulteriormente fino al 29,6% “in media”, aumento secco dello 0,5% rispetto al precedente monitoraggio.

Restano nettamente staccati i due partiti rivali a sinistra: il M5s di Conte frena la sua corsa al 17,3% (-0,1%) mentre il Pd non riesce più a guadagnare consenso già da prima delle Elezioni Politiche: per Letta & Co. le intenzioni di voto si fermano al 16,6% su scala nazionale. Tiene ancora la Lega con l’8,4% dei consensi mantenuti rispetto alla scorsa settimana: il Carroccio di Salvini fa comunque meglio di Terzo Polo Calenda-Renzi al 7,7% e di Forza Italia con Berlusconi al 6,9% (-0,1%). Chiude la media dei sondaggi politici settimanali il partito di Verdi e Sinistra in netto calo dopo il caso Soumahoro (3,7%, -0,2%), PiùEuropa al 2,5%, ItalExit 2,3% (+0,2%), Unione Popolare 1,8% (+0,2%), Noi Moderati con Lupi al 1,1%.

SONDAGGI POLITICI TRA COALIZIONI E CASO SOUMAHORO: IL CALO DI AVS

Sempre osservando la “Supermedia” di YouTrend, i sondaggi politici di quest’ultima settimana passata tra disastro Ischia, Manovra di Bilancio e Decreto Armi-Ucraina vedono una volta di più la crescita del Centrodestra al Governo: rispetto al 43,8% ottenuto alle ultime Elezioni, la coalizione con FdI-Lega-FI-NM sale fino al 46%. Il Centrosinistra a guida Pd si ferma invece al 22,8%, in ulteriore calo rispetto ai dati delle Politiche: M5s fermo al 17,3% mentre indietreggia il Terzo Polo con Azione-ItaliaViva al 7,7%. Secondo i sondaggi politici Proger IndexResearch mostrati nell’ultima puntata di “Piazzapulita”, la fiducia degli italiani per la Premier Meloni sale al 49% mentre quella per l’intera squadra di Governo cala al 42% su base nazionale.

Osservando invece i medesimi sondaggi politici su un altro dei temi che hanno “appassionato” le cronache politiche della settimana – ovvero il “caso Soumahoro” – il giudizio degli elettori intervistati è alquanto controverso: in merito alle indagini in corso sulle coop di accoglienza migranti della famiglia di Aboubakar Soumahoro (deputato autosospeso da AVS), il 42,4% ritiene che il parlamentare dovrebbe dimettersi avendo tradito i propri elettori; il 39% invece ritiene che Soumahoro non abbia fatto nulla di male e dovrebbe solo spiegare alcuni comportamenti e fatti avvenuti nella sua famiglia (il 18,6% invece non ha abbastanza elementi per giudicare o non vuole rispondere).

