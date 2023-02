Sondaggi politici/ Meloni +10% su Pd, Lega 9%, M5s 17,5%. Primarie, Bonaccini su 49%

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI EUROMEDIA: FDI IN TESTA, RISALE LA LEGA, PD SOTTO 17%

Al termine della settimana ricca di fatti politici per la maggioranza – dallo scontro sul Superbonus al viaggio di Meloni a Kiev (con “grana” della lite Berlusconi-Zelensky annessa) – i sondaggi politici realizzati da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri non danno cedimenti al partito di Giorgia Meloni, così come in generale al Centrodestra. Nelle intenzioni di voto presentare a “Porta a Porta” su Rai 1, Fratelli d’Italia si conferma primo partito nel Paese con il 29,6% dei consensi su scala nazionale: segue a netta distanza ancora il M5s di Giuseppe Conte, incagliato sul 17,5% dopo i risultati pessimi delle Regionali.

Risale il Pd alle porte ormai delle Primarie domenica 26 febbraio, con il 16,9% raggiunto dopo il non tremendo risultato alle ultime Elezioni Regionali (l’unico partito delle opposizioni che non è andato “sotto”): la Lega guadagna ancora e nei sondaggi politici Euromedia risale fino al 9%, staccando nettamente tanto il Terzo Polo di Calenda e Renzi (8,1% per la lista Azione-Italia Viva) quanto Forza Italia di Silvio Berlusconi, sebbene comunque ritornato a recuperare consensi al 7.7% su scala nazionale. Chiudono le intenzioni di voto dei sondaggi politici Euromedia l’alleanza Verdi-Sinistra al 2%, PiùEuropa di Emma Bonino al 2,4%, Per l’Italia con Paragone al 2,1% e Noi Moderati-Lupi-Sgarbi allo 0,5%. Anche questa settimana, l’astensione in Italia resta comunque molto alta attorno al 32%.

PRIMARIE PD E VIAGGIO MELONI IN UCRAINA: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Rimanendo sempre sui sondaggi politici redatti da Ghisleri-Gigliuto per Porta a Porta, inevitabile un flash sulle Primarie del Partito Democratico che si affacciano domenica 26 febbraio in gazebo, librerie e altri sedi sparsi d’Italia (con pure il voto online permesso ad alcune ristrette categorie di votanti). Ebbene, al momento nei rispondenti al sondaggio – tra chi ha dichiarato che voterà alle Primarie Pd – il consenso di Stefano Bonaccini resta nettamente davanti alla sfidante Elly Schlein. Per il Governatore emiliano il 48,8% è un margine consolante, mentre il 32,7% della giovane deputata ambientalista fa presagire la complessità di uscire vincitrice dalla contesa.

È stato poi anche chiesto conto nei sondaggi politici Euromedia a chi si è detto indeciso se recarsi al voto per le Primarie oppure “disertare”: ebbene, tra i vari indecisi Bonaccini comunque spopola con il 58% dei consensi contro il 31,2% della Schlein. A domanda secca su chi viene ritenuto essere il prossimo Segretario Pd dopo Enrico Letta l’elettorato generale non ha dubbi: al 48,2% sarà Bonaccini, solo il 13,5% pensa che sarà Elly Schlein. Chiosa finale sul recentissimo viaggio in Ucraina della Premier Giorgia Meloni presso il Presidente Zelensky: il 43,7% dice di condividere la scelta della Presidente italiana mentre il 37% boccia l’opportunità di tale viaggio. In sostanza, chiosano i sondaggi politici Euromedia, il 61,% degli intervistati ritiene che non sia variato il sostegno del Governo italiano all’Ucraina tra Draghi e Meloni, il 15% pensa sia aumentato mentre solo l’11% crede sia diminuito.











