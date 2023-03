Sondaggi politici/ Meloni +11% sul Pd, calo M5s sotto 16%. Leader, Schlein al 31%

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI QUORUM-YOUTREND: FDI ANCORA AVANTI AL PD, CROLLO M5S SOTTO IL 16%

Meloni e Governo promossi, Centrosinistra in subbuglio dopo il “ciclone Schlein” e leader in fase di riassestamento fuori dall’asse in pieno “stile 8 marzo”, Giorgia vs Elly: i sondaggi politici condotti da Quorum-YuoTrend per SkyTG24 tra fine febbraio e inizio marzo consegnano un’ulteriore conferma dell’ultimo trend nella politica di inizio 2023. Cominciando dalle intenzioni di voto sui principali partiti del Paese, Fratelli d’Italia resta ancora il primo movimento per forte distacco su tutti i rivali: il 28,7% di FdI supera di 11 punti il 17,9% del Pd, in netta crescita proprio dopo la vittoria di Schlein alle ultime Primarie dem. Chi subisce l’effetto collaterale peggiore è il M5s di Giuseppe Conte che vede perdere consensi specie nell’elettorato dem che dopo le Politiche aveva optato per i 5Stelle abbandonando la “nave rossa” in caduta con la Segreteria Letta.

I sondaggi politici YouTrend proseguono poi con la crescita lenta ma costante della Lega di Matteo Salvini all’8,7% su scala nazionale: resiste il Terzo Polo di Calenda e Renzi al 7,2% pronti all’opa sugli elettori riformisti-centristi che potrebbero non trovare spazio nel “nuovo” Pd di Schlein. Paga ancora pegno invece Forza Italia di Berlusconi che cala fino al 5,7% rimanendo davanti alle altre sigle “piccole” nel borsino dei partiti: Verdi-Sinistra al 3,3%, ItalExit di Paragone al 2,4%, PiùEuropa di Magi al 2,1%, Noi Moderati di Lupi all’1,8%. Ad oggi l’astensione e l’indecisione nell’elettorato intervistato dai sondaggi politici per Sky è ancora altissima al 40,4%.

L’analisi politica e demoscopica condotta dai sondaggi politici di YouTrend e Quorum per SkyTG24 prosegue poi con la messa in esame dei principali leader nazionali, nella classifica di gradimento che vede ancora nettamente in testa il duo istituzionale Presidente della Repubblica-Presidente del Consiglio. Mattarella al 66% stacca tutti, a partire da Giorgia Meloni al 44% di fiducia nell’elettorato intervistato ad inizio marzo (il giudizio sul Governo in quanto tale è pari grado, con il 45% invece che boccia l’operato dell’esecutivo di Centrodestra). Il leader M5s Giuseppe Conte scivola al 41% comunque davanti alla neo-Segretaria Pd Elly Schlein al 31% di fiducia.

Seguono il vicepremier e leader Lega Matteo Salvini al 26%, Silvio Berlusconi di FI al 24%, Carlo Calenda e Matteo Renzi del Terzo Polo, rispettivamente al 19% e 14% di gradimento. Entrando invece nelle pieghe dell’elettorato dem, è stato chiesto dai sondaggi politici YouTrend-Quorum cosa potrebbe cambiare ora in casa Pd con l’avvento di Schlein alla guida della Segreteria. Il 34% dice che il voto per il Partito Democratico rimane “invariato”, il 31% invece sostiene che da oggi è più probabile votare dem mentre il 25% si allontana dal Centrosinistra a guida Pd proprio perché Schlein è in plancia di comando. In definitiva, il 37% ritiene che i voti per il Pd aumenteranno dopo queste Primarie, il 27% dice che diminuiranno mentre il 16% pensa che non cambierà più di tanto.

