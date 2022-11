SONDAGGI POLITICI/ Meloni +13 su M5s e Pd, Lega 8%. Migranti, 51% sta con il Governo

I SONDAGGI POLITICI DI PIAZZAPULITA: LE INTENZIONI DI VOTO CON FDI AL 29,6%

A due mesi ormai dalle Elezioni Politiche di fine estate, i sondaggi politici non vedono frenate nella corsa di Fratelli d’Italia verso vette mai raggiunte prima: nelle ultime intenzioni di voto raccolte da Proger IndexResearch per “PiazzaPulita” emerge infatti come il partito della Premier Giorgia Meloni sia in costante crescita e abbia ormai raggiunto quota 30%. Dietro al 29,6% di FdI in pratica ‘fa il vuoto”: il Movimento 5Stelle di Giuseppe Conte conferma il sorpasso sul Pd di Letta delle scorse settimane, con i sondaggi politici che premiano il M5s con il 16,8% mentre i Dem restano ancorati al 16,5%.

ILVA, ISAB, ITA & CO/ Le tante crisi che chiedono soluzioni (e soldi) al Governo

Al quarto posto resiste la Lega di Matteo Salvini che con l’8,2% del consenso rimane davanti al Terzo Polo di Calenda e Renzi fermi all’8%: i sondaggi politici non sorridono ancora per Forza Italia, sprofondata al 6,5% e in acque ancora “pericolose” per questo inizio di legislatura. Chiudono i sondaggi politici Index l’alleanza Verdi-Sinistra al 3,9% su scala nazionale, PiùEuropa di Emma Bonino al 3%, ItalExit di Paragone al 2,3%.

CAOS PD/ Bonaccini o Schlein, dritti verso il partito dei garantiti (e Calenda ringrazia)

MIGRANTI E FIDUCIA GOVERNO: I SONDAGGI POLITICI CON MELONI AL 48%

Se però si passa in rassegna anche il gradimento effettivo nel Governo e nella Premier, emerge come i sondaggi politici attuali premino molto di più il “singolo” che non il “gruppo”. Ci spieghiamo: nei sondaggi elaborati per “PiazzaPulita” dello scorso giovedì 17 novembre la fiducia nella Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al 48%, supera di gran lunga quella per l’intero Governo targato Centrodestra, fermo al 41%. Andando poi sugli altri leader politici, la fiducia si conferma importante per Conte e Calenda – rispettivamente al 35% e 26%, ben al di sopra delle loro singole formazioni politiche.

AGRICOLTURA/ Manca manodopera nei campi: l'appello al Governo di CIA e Coldiretti

Chiudono i sondaggi Proge-IndexResearch sui singoli leader Matteo Salvini al 22%, Silvio Berlusconi al 20%, Enrico Letta al 29% e Matteo Renzi al 14%. Ultima domanda posta dai sondaggi mostrati da Corrado Formigli verte sul tema-emergenza del momento, ovvero il fronte immigrazione: alla domanda sulla condivisione o meno dell’operato del Governo Meloni, il 51,9% degli elettori intervistati conferma la linea dura dell’esecutivo mentre il 40,3% boccia le scelte del Centrodestra sul fronte migranti (il 7,8% non sa/non risponde).











© RIPRODUZIONE RISERVATA