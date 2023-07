Sondaggi politici/ Meloni 29%, balzo Lega 9,5%, Schlein ko sotto il 20%. Pace fiscale, ok per il 48%

I SONDAGGI POLITICI DEL TERMOMETRO: BALZO PER LEGA E FDI, CALO DELLA SINISTRA

Al netto delle problematiche e dei dissidi più o meno importanti all’interno del Governo Meloni, il Centrodestra continua a volare nei sondaggi politici nazionali: dopo l’ottimo trend registrato dalla Supermedia YouTrend e dai recenti sondaggi Euromedia di Alessandra Ghisleri, anche il “terzo indizio” conferma la “prova” con i sondaggi politici del Termometro pubblicati il 21 luglio (ma realizzati tra il 19 e il 20 luglio scorsi). Sia Lega che FdI guadagnano terreno e contemporaneamente calano i principali partiti del Centrodestra, da Schlein a Conte.

SONDAGGI POLITICI GHSILERI/ Lega top sopra 10%, sale M5s, calo Meloni. Centrodestra a +20% su Schlein & Co.

Fratelli d’Italia riprende la corsa verso il 30% chiudendo la settimana scorsa al 28.9% su scala nazionale, confermandosi partito leader nel Paese per l’ennesimo mese consecutivo: il Pd di Elly Schlein invece fa marcia indietro e crolla sotto il 20%, chiudendo al 19,5%: staccato ancora il M5s di Giuseppe Conte alle prese con la “faida” interna dopo le dichiarazioni di Patuanelli che chiede il ripristino del finanziamento pubblico ai partiti. Le intenzioni di voto del Termometro Politico vedono poi la Lega fare un ulteriore balzo in avanti al 9,4% con le ultime uscite di Matteo Salvini che sembrano piacere all’elettorato: resiste Forza Italia al 7,5% mentre il gruppo ex Terzo Polo, da Calenda con Azione a Renzi con Italia Viva restano attardati rispettivamente al 3,8% e 2,3%. Chiudono i sondaggi politici del Termometro il 2,9% di Sinistra-Verdi, 2,6% PiùEuropa, 2,5% ItalExit, 1,4% Democrazia Sovrana Popolare e Unione Popolare.

“Revoca della patente per abbandono di animali”/ Proposta di Salvini per ddl sicurezza

PACE FISCALE E CLIMA, GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Entrando nelle pieghe dei due argomenti più “discussi” nell’ultima settimana politica, anche qui il Centrodestra sfrutta il buon momento e conferma nei sondaggi politici il netto vantaggio rispetto ai rivali all’opposizione. Dopo l’annuncio del vicepremier Matteo Salvini sull’intenzione del Governo di proseguire sulla strada della pace fiscale anche nella prossima Manovra di Bilancio, il 28,9% si dice molto concordo sull’ipotesi di uno saldo e stralcio delle tasse non pagate con l’erario in quanto «il fisco strozza molti cittadini e imprenditori, necessaria la pace fiscale per stimolare economia e investimenti»; il 19,1% è d’accordo ma si chiede di stralciare solo la sanzione e non il debito.

La pace fiscale è nel programma di governo/ Salvini: "Nessun condono, stralci per chi è in difficoltà"

Il 13,8% è contrario alla proposta di Salvini e la ritiene un condono fiscale mentre il 36,9% considera l’atto una «offesa per tutti i contribuenti che pagano le tasse oltre ad aumentare l’evasione in Italia». Dalle tasse al clima, gli ultimi giorni sono stati un susseguirsi di allarmi dal caldo al maltempo fino agli incendi: ebbene, i sondaggi politici del Termometro hanno posto il tema dell’eccessivo allarmismo climatico nei media, trovando concordanza con l’elettorato. Il 35,5% è convinto che via un’agenda tesa a «esagerare il cambiamento climatico per far passare alcune leggi Ue come il divieto di motori e altro», il 24,3% invece pensa che l’eccessivo allarmismo sia usato per fare audience. Il 17,9% invece pensa che il caldo eccessivo si un fattore serio da tenere in considerazione mentre il 21,4% ritiene vi sia sottovalutazione in Italia del riscaldamento globale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA