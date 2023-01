SONDAGGI POLITICI/ Meloni 30,5% tiene, M5s batte Pd, Lega 8,3%. Lazio, trionfo Rocca

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI IPSOS: TIENE FDI, PD SOTTO M5S, LEGA BATTE FI

Le accise, il caro-benzina, la crisi economica e i primi screzi nella maggioranza: eppure guardando i sondaggi politici, il partito della Premier Giorgia Meloni resta tutto sommato incolume (salvo qualche lieve calo) e con consensi tutt’altro che scadenti a 4 mesi dal giuramento al Quirinale. Secondo le ultime intenzioni di voto prodotte dai sondaggi politici Ipsos per il “Corriere della Sera” – interviste realizzate il 23 gennaio – Fratelli d’Italia resta il primo partito nel Paese, con una distanza siderale dai diretti rivali del Centrosinistra: Meloni con FdI si posiziona infatti al 30,5% delle preferenze sugli elettori intervistati, ben distanti restano invece M5s di Conte al 18,2% e il Pd ancora in calo al 16,4% in vista delle prossime Primarie.

La Lega di Salvini tiene con l’8,3% di stima su scala nazionale mentre il Terzo Polo e Forza Italia battagliano nei sondaggi politici sempre tra il 6 e l’8%: secondo i dati Ipsos il duo Calenda-Renzi batte Berlusconi, rispettivamente con 7,1% e 6,8% di preferenze. Chiudono i sondaggi politici Ipsos l’Alleanza Verdi-Sinistra al 4,1% in netta ripresa, PiùEuropa al 2% battuta da ItalExit di Paragone al 2,2%, Unione Popolare 1,2% e Noi Moderati 1%. Alto invece il dato su astensione-indecisi-bianche-nulle che sale questa settimana fino al 41,2%.

FIDUCIA GOVERNO, LEADER E REGIONALI LAZIO: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Al netto delle difficoltà sul fronte energia e benzina, come già dicevamo il Governo Meloni tiene “botta” rispetto al trend in crescita degli ultimi mesi: osservando ancora i sondaggi politici Ipsos emerge come il 51% degli intervistati conceda ancora piena fiducia all’esecutivo. Sulla persona stessa della Premier Giorgia Meloni l’indice di gradimento sale al 53%, staccando nettamente anche qui gli altri leader principali di partito nel Paese: Conte-M5s al 32% ottiene la “seconda piazza” mentre sempre sul podio resiste Matteo Salvini della Lega al 28%. Silvio Berlusconi di Forza Italia registra il 25% di preferenze, contro il 21% pari per Calenda (Terzo Polo-Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati): chiudono la classifica dei leader il tandem Letta-Pd e Fratoianni-SI al 18%, Angelo Bonelli dei Verdi al 17% e Matteo Renzi di Italia Viva al 15%.

Entrando invece nelle pieghe dei prossimi appuntamenti elettorali, ecco che gli ultimi sondaggi politici sulle Elezioni Regionali del Lazio (12-13 febbraio, in concomitanza con la Lombardia) fanno ben sperare per il Centrodestra: i dati del sondaggio Euromedia commissionato dal nostro quotidiano “IlSussidiario.net” mostrano il candidato unitario del Cdx, Francesco Rocca, guidare i favori del pronostico con il 46,5% delle preferenze contro il 36% del candidato di Pd-Terzo Polo Alessio D’Amato. Al terzo posto la candidata M5s Donatella Bianchi che non va oltre il 17% mentre Rosa Rinaldi, sostenuta da Unione popolare, prenderebbe solo lo 0,5% dei consensi. I 1000 intervistati per realizzare l’indagine danno, almeno fino a questo momento, una preferenza abbastanza marcata per Rocca: è infatti indicato come possibile vincitore dalla maggior parte delle persone che fanno parte del campione interpellato. Quando è stato chiesto chi vincerà le prossime elezioni regionali, il 50,5% nei sondaggi politici Euromedia ha previsto una vittoria piena del centrodestra, mentre gli altri contendenti si devono accontentare di numeri più marginali: 12% per il centrosinistra, 3,5% per i 5 Stelle, 6% per centrosinistra e 5 Stelle insieme. Un elettore su tre però (il 27,5%) non sa leggere con chiarezza nella sfera di cristallo e si astiene da qualsiasi pronostico.











