Sondaggi politici/ Meloni 60% ‘doppia’ FdI: M5s 17,1%. Primarie Pd, recupero Schlein

I SONDAGGI POLITICI TECNÈ: FDI SOPRA IL 20%, CALANO PD E M5S, RECUPERA LA LEGA

Il “borsino” dei partiti in Italia nell’ultima settimana vede ancora una volta Fratelli d’Italia dominare i sondaggi politici nazionali, anche se preoccupa sempre quel 38,4% di astensione/indecisi che non si smuove dal dato forte dell’astensionismo visto alle ultime Elezioni Politiche. Stando ai dati diffusi dai sondaggi politici Tecné a “Quarta Repubblica”, il partito della Premier Meloni non sembra patire le difficoltà su Manovra e vertici internazionali (ancora tesa la situazione con la Francia sui migranti in vista del Consiglio Ue di oggi e domani, ndr) e guadagna ancora sulle altre forze politiche. Con il 30,5% FdI stacca ancora il Movimento 5Stelle di Conte, fermo al 17,3% e in calo rispetto alla settimana precedente: male ancora il Pd che scende fino al 16,4%, ancora “impelagato” nelle vicende Primarie Dem e prime notizie sul Qatargate europeo.

Recupera invece terreno nei sondaggi politici Tecné per Mediaset la Lega di Salvini, 8,7% che permette di rimanere davanti al Terzo Polo di Calenda e Renzi, comunque in crescita al 7,6%: resta stabile Forza Italia di Berlusconi ancorata al 7,3% e davanti all’alleanza Verdi-Sinistra al 3,5% su scala nazionale. Chiudono i sondaggi politici per “Quarta Repubblica” PiùEuropa di Bonino al 2,5%, Italexit di Paragone all’1,8% e tutti gli altri partiti non nelle intenzioni di voto che assieme non vanno oltre il 4,4%.

FIDUCIA GOVERNO E PREMIER, PRIMARIE PD: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Dalle intenzioni di voto alla singola fiducia per Premier e Governo, a oltre due mesi dal voto delle Politiche: i sondaggi politici di Tecné confermano l’ottimo momento di consensi attorno al Centrodestra, nonostante le problematiche emerse in queste prime settimane a Palazzo Chigi. Decisamente meglio del Governo – che ha una fiducia sul 53,8% (36,9% li boccia, il 9,3% non sa) – fa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: la fiducia personale nella leader FdI sale al 59%, mentre il 34,8% non condivide il suo operato e il 6,2% non si esprime.

Chiudiamo la nostra rassegna quotidiana con i sondaggi politici settimanali con le ultime rilevazioni sulle Primarie del Partito Democratico, sancite nella cronoagenda Dem per il prossimo 19 febbraio 2022: se prima della ufficiale discesa in campo di Elly Schlein la vittoria per Stefano Bonaccini sembrava di fatto scontata, ora la “partita” sembra esserci tra le varie correnti del Pd. Secondo gli ultimi sondaggi politici di Swg per TgLa7 emerge come il Governatore dell’Emilia Romagna ottiene ad oggi il 39% di preferenze, mentre per la sua ex vicepresidente e attuale deputata Dem il dato dei sondaggi sale fino al 35%. Staccata e senza speranza di vincere le Primarie, per il momento, Paola De Micheli al 7%.











