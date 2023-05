Sondaggi politici/ Meloni +8% su Schlein, balzo M5s 17%, scende la Lega: Azione 4,2%

SONDAGGI POLITICI QUORUM-YOUTREND, INTENZIONI DI VOTO: SCENDE FDI, SI RIALZA M5S

Secondo gli ultimi sondaggi politici condotti da Quorum/YouTrend per Sky TG24 la settimana che ha seguito per polemiche e contenuti il Decreto Lavoro del Governo Meloni premia più le forze di opposizione, in particolare il M5s di Giuseppe Conte. Le intenzioni di voto raccolte fino al 7 maggio vedono comunque stabile il primo partito del Paese, ancora Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, sceso dello 0,2% ma comunque al 28,6% su base nazionale. Insegue a 8 punti di distanza il Pd di Elly Schlein, che recupera uno 0,2% e si porta al 20,8%: importante balzo in avanti lo compie invece Conte con il Movimento 5Stelle, un +0.5% netto rispetto ai sondaggi politici YouTrend dello scorso 3 maggio.

Le istanze sul salario minimo e l’abolizione del Reddito di Cittadinanza dal 2024 hanno probabilmente giocato un effetto rimbalzo importante per chi come i 5Stelle continua a rivendicare la necessità di quelle politiche sul lavoro e la povertà. Cala invece la Lega di Salvini con uno 0,6% in meno rispetto alla scorsa settimana: Carroccio all’8,4% davanti a Forza Italia al 6,4%, con un lieve rialzo dovuto al “ritorno” in campo di Silvio Berlusconi. Fermi tanto Azione di Calenda quanto Italia Viva di Renzi, rispettivamente al 4,2% e 2,5% su scala nazionale: chiudono invece i sondaggi politici per Sky l’Alleanza Verdi-Sinistra al 3%, PiùEuropa all’1,9%, Per l’Italia Paragone 1,8%, Noi Moderati 1%. Il dato complessivo di indecisi e astenuti questa settimana si ferma al 40,9% complessivo degli elettori intervistati.

SICUREZZA, FIDUCIA GOVERNO: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

I sondaggi politici YouTrend/Quorum si concentrano poi sul tema chiave della sicurezza, dopo i tanti episodi di violenza, emergenza immigrazione e degrado che da Nord a Sud imperversano nel nostro Paese: ebbene, due italiani su tre (il 75%) non si sente al sicuro e il 59% ritiene urgente garantire nelle città maggiore presenza di forze dell’ordine. Vi è un 68% di intervistati che pensa sia più sicuro vivere ben lontani dalle grandi città,

In merito alle politiche del Governo Meloni, il 55% pensa che la situazione sicurezza non sia cambiata di molto dopo l’insediamento dell’esecutivo di Centrodestra, mentre il 27% è convinto che addirittura la situazione sia peggiorata: «il senso di insicurezza prevale tra gli elettori delle forze di Governo (82% Fratelli d’Italia e 83% altri elettori del centrodestra) e del Movimento 5 Stelle (l’86% si sente poco o per nulla al sicuro)», riporta ancora l’indagine YouTrend per Sky TG24. Gli stessi elettori vicini al Governo sono quelli che ovviamente apprezzano maggiormente gli interventi fatti in questi primi 6 mesi, mentre il 42% degli elettori Pd dice che lo scenario sicurezza è peggiorato da quando Meloni è al Governo. In termini di giudizi generali sull’attività del Governo, il 40% sposa l’operato del Centrodestra mentre il 47% è più negativo.

