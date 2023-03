SONDAGGI POLITICI/ Meloni +8% sul Pd, M5s 16%, Lega 9%. Case green, 32% contro Ue

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI EMG: PD SALE AL 19%, FDI 27%, LEGA CALA

Non è certamente il miglior momento in termini di consensi del Centrodestra da quando è tornato alla guida del Paese: i sondaggi politici riportano ormai da giorni la “frenata” nella crescita tanto per Fratelli d’Italia quanto per la Lega, con la conseguente crescita invece nell’area progressista del “nuovo” Pd di Elly Schlein (che guadagna ancora lo 0,5% rispetto ai sondaggi della scorsa settimana). Le intenzioni di voto di cui ci occupiamo oggi sono quelle espresse dai sondaggi politici Emg Different per la Rai dello scorso 27 marzo, quelle in cui FdI resta ancora il primo partito del Paese ma al 27% con “soli” 8% di vantaggio sul Partito Democratico.

Schlein traghetta i Dem fino al 18,9%, staccando ulteriormente il M5s di Conte fermo al 16,6%: cala la Lega di Matteo Salvini al 9,3%, comunque davanti tanto a Forza Italia di Berlusconi – 8,5% nelle preferenze nazionali – quanto al Terzo Polo di Calenda e Renzi, fermi al 7,1%. In coda, perde terreno l’alleanza Verdi-Sinistra al 2,7% – con parte dei consensi spostatisi evidentemente verso l’agenda più spostata a sinistra del Pd di Schlein – mentre si avvicina ItalExit di Paragone al 2,6%: chiudono i sondaggi politici Emg PiùEuropa al 2,2%, Unione Popolare all’1,4%, Noi Moderati all’1,3%. L’insieme di indecisi e astenuti, questa settimana, fissa il dato al 39,2% su scala nazionale.

FIDUCIA LEADER, PRIORITÀ GOVERNO E CASE GREEN: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Come sempre dedichiamo la seconda parte della nostra rassegna sui sondaggi politici nazionali approfondendo alcune delle tematiche più “calde” del momento politico italiano: partendo dalla fiducia nel Governo Meloni, ancora i sondaggi Emg ci dicono attualmente il 48% concede fiducia all’esecutivo di Centrodestra mentre il 51% si esprime con parere negativo. In termini invece di gradimento dei leader nazionali, ecco che la Premier Giorgia Meloni rimane dietro al solo Mario Draghi: 48% per la leader FdI, 52% per il suo predecessore a Palazzo Chigi. Segue al 40% il Governatore del Veneto Luca Zaia, mentre poco dietro troviamo il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini, al 37% pari merito con il Presidente M5s Giuseppe Conte. Chiudono la classifica dei politici italiani la neo segretaria Pd Elly Schlein al 35% di fiducia, seguita dal 33% di Berlusconi, 24% di Calenda e 18% di Renzi.

Nei sondaggi politici Emg è stato poi chiesto agli elettori intervistati di indicare con risposte multiple quali debbano invece essere le priorità del Governo Meloni stante la complicata situazione generale nazionale: ebbene, emerge come i fondi della sanità rispecchiano l’interesse maggiore per la popolazione, con un 50% di importanza pari al contrasto del carovita da attuare con incentivi o sgravi fiscali. Il 48% indica invece nell’aumento di salari e pensioni la “strada maestra”, mentre altri temi come la gestione dell’immigrazione (35%), la sicurezza (27%) e la scuola (18%) interessano “meno” l’elettorato. Capitolo finale riguarda al tema tutt’altro che marginale delle direttive Ue in ambito ambientale: ebbene, le stringenti norme Ue sull’efficienza energetica delle abitazioni vede gli italiani favorevoli solo al 15% alle normative, che salgono al 40% se supportate da incentivi europei; il 32% è invece contrario alla norma sulle case green mentre il 13% non sa/non vuole rispondere.











