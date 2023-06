Sondaggi politici: Meloni, fiducia al 40%/ Ghisleri: “Mes, contrari 6 italiani su 10”

Giorgia Meloni può sorridere, solo brutte notizie invece per la sinistra. Questo un primo riassunto dei sondaggi politici stilati da Euromedia Research per La Stampa. Partiamo dalle intenzioni di voto, che vedono in vetta alla classifica ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,4% e si porta al 29,2 per cento. In ribasso invece il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 21,3 al 20,2 per cento. Terza piazza per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Conte guadagnano l’1,2% e si portano al 16,2%.

Torino, indagato l'assessore Mazzoleni/ "Permessi irregolari per un palazzo a Milano"

I sondaggi di Euromedia Research non portano invece buone notizie per gli altri partiti di centrodestra. La Lega perde lo 0,3% e si porta all’8,4 per cento. Netto passo indietro per Forza Italia, che dopo la crescita riscontrata dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, tornano sulle percentuali degli scorsi mesi: 7 per cento. Azione e Italia Viva guadagnano terreno, portandosi rispettivamente al 4,6 e al 4 per cento. Infine spazio all’Alleanza Verdi e Sinistra al 2,4% e a Italexit al 2,1%.

Marina Calderone: "Meno aiuti, più occupazione"/ "Non abbandoniamo chi resta indietro"

I sondaggi politici di Euromedia Research

Come evidenziato da Alessandra Ghisleri, la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni si attesta al 40 per cento “a conferma della sintonia con una buona parte del Paese”. Per quanto riguarda la tenuta del governo, per quasi un italiano su due (il 49,5 per cento) l’esecutivo è stabile. La percentuale arriva al 91,3 per cento tra gli elettori di Fratelli d’Italia, passando al 66,1 per cento tra gli elettori della Lega e al 64,5 per cento tra gli elettori di Forza Italia. Uno dei temi politici più discussi nelle ultime settimane riguarda il Mes, ovvero il Meccanismo europeo di stabilità. Ebbene, sei italiani su dieci sono contrari. Entrando nel dettaglio, il 38,9 per cento è a favore (alte percentuali tra gli elettori Pd ed ex Terzo polo), il 27,6 per cento è contrario mentre il 33,5 per cento non sa di che cosa si stia parlando e come potrebbe essere utile al nostro Paese.

LEGGI ANCHE:

Coffrini e Vezzani, ex sindaci Pd di Brescello indagati/ I pm: "Aiuti a 'Ndrangheta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA