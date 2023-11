Sondaggi politici/ Meloni sfiora il 30%, Pd sotto 20%, Lega 8%. 50% degli italiani non si fida dell’Europa

SONDAGGI POLITICI IXE: MELONI A +10% SU SCHLEIN, M5S DOPPIA LA LEGA

Gli ultimi sondaggi politici diffusi da Ixé confermano nei tratti fondamentali l’ultima Supermedia YouTrend della scorsa settimana, aumentando però ulteriormente la soglia di differenza tra Meloni e Schlein a meno di 7 mesi dalle Elezioni Europee 2024. Fratelli d’Italia, al netto delle difficoltà su Manovra e inflazione, tiene benissimo ancora dopo un anno dalle Politiche e guida il gruppo dei partiti nazionali sfiorando il 30% delle preferenze.

I sondaggi politici per FdI sorridono ancora con il 29,7%, oltre 10 punti percentuali sopra il Partito Democratico di Elly Schlein: Pd continua nel periodo difficile sotto il profilo elettorale con il 19,4% che tiene a distanza i rivali/alleati 5Stelle ma dopo un anno dalle Elezioni ancora non ricuce il divario con Meloni. Al 16,9% il M5s di Giuseppe Conte riesce comunque a “doppiare” la Lega di Salvini, ferma all’8,1% mentre al 7% resta ancora attardata Forza Italia di Tajani: chiudono le intenzioni di voto dei sondaggi politici Ixé l’Alleanza Sinistra-Verdi al 3,8%, Azione di Calenda al 3,4%, Italia Viva di Renzi al 2,5%, PiùEuropa 2,1%, Paragone 2%, lista pacifista di Santoro all’1,4%, Noi Moderati allo 0,9%. Questa settimana il dato su astensione e indecisi raggiunge il 42% dei rispondenti al sondaggio.

FIDUCIA E SONDAGGI POLITICI: KO L’EUROPA, SUL GOVERNO MELONI…

Dalle intenzioni di voto, alla generale fiducia richiesta agli elettori intervistati nei sondaggi politici dell’Istituto Ixé: in primis, sull’andamento del Governo Meloni un anno dopo la vittoria alle Elezioni Politiche 2022. Solo l’11% dice di avere ancora “molta fiducia” nell’esecutivo, che diventa però il 31% se si guarda alla fiducia comunque positiva su Meloni e il resto del Centrodestra. Al generale dunque 41% di “positivi” fa da contraltare il 58% complessivo dei detrattori del Governo: “poca fiducia” al 30%, “nessuna fiducia” al 28%.

Tutt’altro che meglio va alle forze dell’opposizione, anzi: solo il 2% dice di avere fiducia in Schlein, Conte, Calenda, Fratoianni e Renzi, mentre un “abbastanza fiducia” riescono a strapparla solo per il 16% dei rispondenti. Il 53% ammette di avere poca fiducia nel Centrosinistra generale, mentre il 29% addirittura li boccia su tutta la linea. Interessante da ultimo il dato sulla fiducia che emerge dalla rilevazione sull’Unione Europea: i sondaggi politici Ixé registrano infatti un 12% minimo di fiducia piena nella Ue, mentre il 38% concede ancora “abbastanza fiducia”. Tra guerra, crisi economica, migranti ed leggi “green”, un complessivo 50% invece non si fida affatto dell’Europa e dei suoi vertici.











