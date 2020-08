Sondaggi politici/ Meloni supera M5s, Lega 27,4%: Calende-Renzi verso ‘nuovo’ Centro?

Con i sondaggi politici nazionali “fermi” per la pausa estiva, le ultime stime a disposizione per avvicinarsi alle prossime Elezioni Regionali e Referendum risalgono ancora allo scorso 10 agosto con i dati di Termometro Politico che nascevano nel pieno dello “scandalo furbetti” sul bonus Inps chiesto e preso da 2 parlamentari della Lega, 1 del M5s e potenzialmente altri due rimasti per il momento anonimi (rumors davano 1 del Pd e 1 di Italia Viva ma non vi sono conferme al momento). Ebbene, al netto delle polemiche e prima della settimane convulsa tra discoteche, rientri estero e scuola, il Governo Conte-2 non veleggia in ottime acque elettorali: la Lega resta infatti il primo partito del Paese con il 27,4% dei consensi, mentre il Pd resta a distanza netta di 7 punti con il 20,2% su scala nazionale. Sorpasso di Giorgia Meloni sul Movimento 5 Stelle – 14,7% FdI contro il 14,5% del M5s – e crisi costante ancora per Forza Italia, ferma al 5,8%. Si riavvicina a lenti passi Italia Viva di Matteo Renzi con il 3,2%, mentre Azione Calenda al 3% e Sinistra-LeU al 2,8% restano incollate. Chiudono le intenzioni di voto prima di Ferragosto Italexit di Paragone al 2,1%, Verdi all’2,4%, Più Europa all’1,3%, Partito Comunista all’1%.

SONDAGGI & CENTRO: LE “TRAME” TRA CALENDA E RENZI

Con il rinnovato “patto” nazionale e locale tra Pd e M5s dopo il voto di Rousseau della base grillina – non senza problemi, come ad esempio si scorge nei candidati nelle Marche e in Toscana – le trame politiche si agitano nei partiti “centristi”. Guardando gli ultimi sondaggi politici, una fante-coalizione – per il momento – che comprenda Berlusconi, Renzi, Calenda, Bonino e forse Toti potrebbe raggranellare quasi un 15% complessivo e così per il Messaggero la possibilità di uno “tsunami” centrista non è tutta da escludere. «L’ala moderata del centrosinistra, a cominciare da Carlo Calenda passando per Matteo Renzi, i socialisti di Riccardo Nencini e +Europa di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, sembrano ricompattarsi in vista di un soggetto unitario in grado di contrastare anche le iniziative del Pd sulla legge elettorale», scrive Conti sul Messaggero citando le “trame” in mano al momento al forzista Osvaldo Napoli, che starebbe pensando alla «ricostruzione dell’area moderata-centro con recupero dei voti un tempo in mano alla Margherita di Rutelli».



