Sondaggi politici/ Meloni vola verso 30%, M5s pareggia Pd a 16%: Calenda supera Lega

LE INTENZIONI DI VOTO SWG: I SONDAGGI POLITICI FANNO VOLARE FDI DI GIORGIA MELONI

Come ogni inizio settimana, il “trend politico” del momento viene immortalato dai sondaggi politici Swg diffusi da TgLa7: e come da diversi mesi a questa parte è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni a rappresentare una corsa senza sosta verso la guida del Paese. Le Elezioni del 25 settembre e la successiva formazione del Governo Meloni non hanno interrotto questo trend, arrivato ormai alle soglie (impensabili solo un anno fa) del 30% di consenso nazionale: avviene così che nei sondaggi politici raccolti da Swg tra il 26 e il 31 ottobre – dunque in pieno insediamento in Parlamento con il discorso programmatico della Presidente del Consiglio – FdI supera ancora se stessa.

29,1% per il partito della Premier, un +0,8% rispetto alla scorsa settimana. Distanti ormai ben 13 punti percentuali nei consensi elettorali troviamo Pd e Movimento 5Stelle: dopo settimane di “tallonamento”, Conte non solo “vede” gli ex alleati Dem ma li pareggia nei sondaggi politici condotti da Swg. Al 31 ottobre la stima di Pd e M5s li vede appaiati al 16,3% su scala nazionale: con la differenza che il Partito Democratico perde addirittura lo 0,7% in soli 7 giorni, mentre i 5Stelle calano dello 0,1% rispetto ai sondaggi del 24 ottobre.

SONDAGGI POLITICI, COSA SUCCEDE SOTTO IL 10%: SORPASSO TERZO POLO SULLA LEGA E…

Quanto succede invece sotto la soglia del 10% nel consenso in Italia rappresenta anche qui una svolta non da poco per il prosieguo della Legislatura: nei sondaggi politici diffusi da La7 la Lega di Matteo Salvini “perde” la quarta posizione a vantaggio del Terzo Polo. L’alleanza elettorale guidata da Carlo Calenda e Matteo Renzi raggiunge l’8,6% delle stime (+0,2% rispetto alla scorsa settimana), superando nettamente il Carroccio fermo al 7,9% (-0,7%, molti dei quali andati a vantaggio di Fratelli d’Italia). Ancora peggio fa Forza Italia al 6,5%, data comunque in recupero dello 0,3% dopo le scorse settimane burrascose per il “caso Berlusconi” (audio, totoministri e quant’altro).

Tra i partiti più piccoli troviamo anche questa settimana sondaggi politici confortanti per l’alleanza Sinistra-Verdi: il cartello di Fratoianni e Bonelli resiste al 4,1% mentre PiùEuropa di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova non va oltre il 3%. Chiudono le intenzioni di voto ItalExit di Paragone al 2,5%, Unione Popolare di de Magistris all’1,4% e l’insieme di tutte le altre liste che non vanno oltre il 4,3%. Sempre secondo i sondaggi politici Swg ad oggi, dopo la nascita del Governo Meloni e i primi decreti entrati in funzione ieri nel CdM, l’astensione del popolo italiano scende dell’1% e si ferma al 32% generale.











