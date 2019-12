SONDAGGI POLITICI/ Nave Gregoretti: per il 68% Di Maio opportunista con Salvini

I sondaggi politici si prendono una breve vacanze per le feste ma la politica continua a far discutere amici e parenti anche a tavola in questi giorni di Natale. Molto dipende dal fatto che le tensioni all’interno del governo Conte II non si fermano nemmeno quando dovrebbe regnare la pace – e le dimissioni di Lorenzo Fioramonti da ministro dell’Istruzione ne sono in questo senso una dimostrazione – ma anche perché sono veramente tanti i temi in agenda. Dal punto di vista politico sarà molto curioso ad esempio osservare quale piega prenderà la vicenda della nave Gregoretti, col Tribunale dei Ministri che ha chiesto al Parlamento l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona nei confronti dei migranti lasciati sbarcare a Siracusa soltanto dopo diversi giorni di attesa. Un sondaggio realizzato da Termometro Politico per Coffee Break dimostra che gli italiani non hanno apprezzato la posizione del MoVimento 5 Stelle in merito alla questione…

SONDAGGI POLITICI: NAVE GREGORETTI, PER 68% ITALIANI DI MAIO OPPORTUNISTA CON SALVINI

Alla domanda: “Di Maio ha annunciato che il M5S voterà sì all’autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso della nave Gregoretti a differenza della Diciotti. Secondo lei perché?”, è schiacciante la percentuale di chi condanna la condotta dei pentastellati, all’epoca dei fatti alleati di governo di Salvini. Per il 68%, infatti, Luigi Di Maio “era d’accordo con Salvini ma ora agisce per puro opportunismo politico”. Soltanto il 20,6% pensa che già all’epoca Di Maio non fosse d’accordo sulla linea dura tenuta da Salvini nonostante il governo si fosse schierato dalla parte del leader della Lega. Un altro 8,2% concede invece al capo politico M5s il beneficio del dubbio, sostenendo che rispetto ad allora potrebbe aver cambiato sinceramente idea e che il suo sì all’autorizzazione a procedere non è figlio di un ragionamento opportunistico. In ogni caso la “giravolta” grillina non sembra piacere alla maggioranza degli italiani: un eventuale via libera al processo contro Matteo Salvini gonfierebbe le vele del consenso del “Capitano”?

