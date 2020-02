Sondaggi politici/ Open-media: calo Lega 30%, Pd ok al 20%, record Meloni sfiora M5s

Nell’ultimo giorno della settimana la media dei sondaggi politici offerta dal quotidiano online “Open” conferma tutti i trend più interessanti degli ultimi giorni, con tutti i nodi più “scottanti” che tornano al “pettine” del Parlamento: la Lega ormai è calata tra il 29 e il 30%, la Meloni è al suo massimo storico, il Pd conferma l’ottimo momento elettorale dopo la vittoria in Emilia Romagna mentre il M5s – nonostante le piazze e le critiche all’opposizione di Renzi interna al Governo – è in crisi nerissima. I sondaggi della Open-media non possono infatti non tener conto degli ultimi stravolgimenti della politica, dal caso Gregoretti che porterà Salvini in Tribunale per il processo fino allo scontro durissimo sulla prescrizione tra Italia Viva e la restante parte di Governo: ne guadagnano Meloni, Zingaretti e in parte Renzi, calano invece Salvini e i grillini. La Lega scende al 30,1% di media con ben tre istituti demoscopici che ormai danno il Carroccio appena sotto la soglia mantenuta nell’ultimo anno ma di contro – con il Centrodestra che dunque non perde terreno – cresce Fratelli d’Italia al suo massimo storico con 12% di media che vede nei sondaggi Demos e Ixé dati che fanno avvicinare Giorgia Meloni sempre più al Movimento 5 Stelle (ancora in crisi e con una media elettorale sul 14%).

SONDAGGI INDEX (13 FEBBRAIO): LE COALIZIONI

Bene ancora il Partito Democratico che resta al 20% dopo tre settimane nonostante le fratture interne al Governo Conte-bis, meno bene invece sempre nei sondaggi politici della Open-media Italia Viva di Matteo Renzi: l’opposizione interna che ha rischiato (e rischia) di portare ad una nuova crisi di Governo per ora non paga dal punto di vista elettorale. I renziani si fermano al 4% di media anche se nei prossimi giorni qualcosa potrebbe anche cambiare vista la costante sfida a distanza Renzi-Conte-Zingaretti interna alla maggioranza. Azione al 2% come +Europa, La Sinistra al 2,9% e Forza Italia al 6% (conferma di “terza gamba” nel Cdx) rappresentano gli ultimi dati delle intenzioni di voto “mediate”: interessante invece il dato delle coalizioni offerto giovedì dai sondaggi politici di Index per Piazzapulita, con il Governo giallorosso (Pd, M5s, LeU, Italia Viva) al 42,2% mentre il Centrodestra di Salini-Meloni-Berlusconi sfida ancora il 50% (48,1%) anche se in leggero calo proprio per le difficoltà della Lega.

