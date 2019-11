Sondaggi politici/ Open-media: Lega al 33,2%, crisi M5s ma si rialza il Governo

Nella giornata di ieri, come ogni domenica, il quotidiano online “Open” ha pubblicato la media dei sondaggi politici dell’intera scorsa settimana, “scoprendo” un lieve calo della Lega di Salvini, la costante crisi del M5s e un piccolo sospiro di sollievo del Governo Conte-2 che riprende aria con la crescita di Pd e Renzi. Fotografando la media dei principali istituti demoscopici italiani nella settimana del caos maltempo, dell’Ilva che viene “parzialmente” salvata e del caso-scandalo Mes, il Governo Pd-M5s-LeU-Iv non perde molto contatto rispetto al Centrodestra sempre crescente e si riprende qualche volto degli “scontenti”: il Carroccio resta in testa con qualche lieve discesa al 33,2%, al momento imputabile più che per l’effetto delle “sardine”, per un assestamento dell’elettorato che all’interno del Centrodestra varia di settimana in settimana. Saranno le prossime settimane e le Regionali imminenti a chiarire forse meglio il balzo o lo stallo di Matteo Salvini, intenzionato più che mai alla spallata decisiva contro il Governo Conte-2; nella media dei sondaggi politici di Open troviamo un Pd in tenuta al 19,3% mentre è ancora crisi per il Movimento 5 Stelle che “risale” di pochissimo rimanendo ad un basso 16,8%, nei giorni in cui la dirigenza grillina è stata sconfessata su Rousseau con l’obbligo della presentazione dei candidati per le prossime Elezioni in Calabria e Emilia Romagna.

SONDAGGI SWG (24 NOVEMBRE): EMILIA ROMAGNA, AVANTI LA LEGA

Guardando il resto dei sondaggi politici espressi da Open, si scova un Fratelli d’Italia ancora al top con il 9,3%, una Forza Italia in lieve calo al 6,8% e un Matteo Renzi in tenuta stabile al 5%. Chiudono le intenzioni di voto la Sinistra al 2,1%, +Europa all’1,8% e i Verdi all’1,5%. Il Governo Conte-2 rientra al 43,2% mentre il Centrodestra resta stabile oltre il 50%, più che mai intenzionato a condurre la campagna elettorale per le Regionali contro il candidato del Centrosinistra Bonaccini. Guardando gli ultimi sondaggi politici di Swg (commissionati dalla Lega e proposti dal Quotidiano Nazionale) si avrebbe proprio sul voto emiliano un potenziale sorpasso della candidata della Lega Lucia Borgonzoni contro il Governatore Bonaccini: 48,5% per il Centrodestra unito contro le singole liste di Pd (27-29%) e M5s (non oltre il 9%). Se però alla fine dem e 5Stelle si unissero in un nuovo patto civico, allora la tenuta di Lega-FI-FdI salirebbe fino al 50,5%. Sui singoli candidati, Borgonzoni viene data tra il 43 e il 47% mentre il Presidente dem è dato tra il 41 e il 45%.

