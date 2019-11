Sondaggi politici/ Open-media: Lega al 33,3%, Meloni top al 9,1%: crollo Pd

Come di consueto al termine della settimana il quotidiano online Open ha realizzato una super-media tra tutti i principali sondaggi politici pubblicati negli ultimi 7 giorni dai più importanti istituti demoscopici del Paese: il risultato, nei giorni post-Regionali in Umbria due dati su tutti emergono ancora chiaramente dalle intenzioni di voto, un Centrodestra ritrovato e in forze, un Governo invece sempre più in crisi dilaniato anche dalle lotte intestine sulla Manovra di Bilancio. La super-media vede la Lega guadagnare uno 0,3% rispetto alla scorsa settimana, con un ottimo 33,3% del partito di Salvini pronto a sfidare il Governo giallorosso anche nelle prossime due decisive Elezioni Regionali, prima la Calabria e poi la tanto decisiva Emilia Romagna. Pd invece in forte crisi, tornato ai tempi del 2018 con un 18,7% che registra però un calo netto dello 0,7% in soli 7, complicatissimo, giorni; non fa meglio il M5s che al 18,9% non riesce a risalire nei sondaggi dopo il ko delle Europee. Chi invece non può che esultare è Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni che al 9,1% aumenta ancora la sua crescita esponenziale (+0,9% in una settimana); non fa male neanche Forza Italia che nonostante le crescite di Lega e FdI non perde troppo terreno e si ferma al 6,9%.

SONDAGGI EMG (31 OTTOBRE): DOPO L’UMBRIA, IL GOVERNO…

Chiudono nei sondaggi politici della Open-media Italia Viva di Matteo Renzi, in leggero calo al 4,8% nonostante le forti critiche mosse al Governo Conte – di cui lui fa parte – contro la Manovra 2020; subito dopo la Sinistra al 2% resta stabile, così come +Europa (1,7%) e i Verdi, saliti fino all’1,9% in pochi giorni. Non solo consensi “singoli”, altra tornata di sondaggi politici elettorali sono emerse nell’ultima puntata di Agorà della scorsa settimana, con gli “effetti” delle Regionali in Umbria che sono stati registrati con un’ottica di sguardo futuro. Alla domanda infatti su cosa succederà ora con la Manovra e le prossime tornate di Elezioni, gli elettori ritengono al 50% come necessario il ritorno al voto; il 38% ritiene invece che il Governo Conte-2 dovrebbe andare avanti per tutta la legislatura, mentre solo il 9% sposa la “linea-Renzi”, per cui la nascita di un nuovo Governo con la stessa legislatura ma senza più Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio.

