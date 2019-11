Sondaggi politici/ Open-media: Lega al 33,5%, crisi Governo per ‘colpa’ del M5s

Nei sondaggi politici raccolti sui dati della scorsa settimana dalla media di Open Online, emerge con chiarezza un dato certo per il Governo Conte-2: esiste un problema e si chiama Movimento 5 Stelle, sempre più in caduta e senza al momento uno spiraglio di crescita futura a meno di clamorosi colpi di scena. La media dei principali istituti demoscopici sui sondaggi vede la Lega balzare ancora una volta in testa per forte distacco al 33,5%, con il Pd che tutto sommato regge sulle stime post-Europee (tenendo conto di quel 5% dell’elettorato che al momento seguirebbe Matteo Renzi) confermando il 19,1% come media generale. Dopo le crisi per il maltempo, la Manovra e soprattutto l’ex Ilva, l’esecutivo giallorosso fatica a crescere nei consensi, trascinato giù dal 16,5% del Movimento 5 Stelle e in generale dal 42,7% di preferenze, ai minimi dalla formazione del Conte-bis. Di contro, il Centrodestra guadagna ancora non solo con il Carroccio: al 9,3% anche Fratelli d’Italia concede l’exploit, mentre Forza Italia nonostante la crisi interna tra “colonnelli” non perde molto e si assesta al 7%. Renzi con Italia Viva al 5%, La Sinistra al 2,1%, +Europa all’19% e i Verdi all’1,5% chiudono la media Open delle intenzioni di voto.

SONDAGGI WINPOLL (17 NOVEMBRE): REGIONALI EMILIA ROMAGNA

Inutile però nascondersi, il vero appuntamento chiave per Governo e opposizione sono le prossime Elezioni Regionali in Emilia Romagna dove la tenuta della coalizione giallorossa potrebbe essere seriamente “minata” da una possibile nuova sconfitta elettorale sul fronte amministrativo-regionale. Nei sondaggi politici stilati da Winpoll per il Partito Democratico, Bonaccini al momento vedrebbe una vittoria anche abbastanza netta contro la candidata del Centrodestra Lucia Borgonzoni (56,2% contro il 42,9%) ma è sulla situazione delle liste che il Governo teme una risalita netta entro il prossimo 26 gennaio, data delle Elezioni: la Lega è data al 33%, Fratelli d’Italia al 6,1%, Forza Italia al 4,4% e le liste civiche pro-Borgonzoni guadagnano il 4,1%, di contro, Pd al 33,9%, Civiche di Bonaccini all’8,4% e Liste di Sinistra al 2,5%. Ago della bilancia saranno gli elettori M5s qualora Di Maio scegliesse di presentare o meno un candidato a parte: M5s dato al 6% ma non così netta l’adesione a Bonaccini qualora invece si scegliesse un nuovo “patto civico” di Centrosx come in Umbria.

